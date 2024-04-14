Лион - Брест 14 Апреля прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
14 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Брест, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Брест
Брест
|1
|вр
|Антони Лопеш
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|5
|зщ
|Деян Ловрен
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|6
|пз
|Максанс Какере
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|17
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|40
|вр
|Марко Бизот
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардинал
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Уго Маньетти
|45
|пз
|Махди Камара
|26
|пз
|Матиас Лаж
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|9
|нп
|Стив Мунье
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Эрик Руа
История личных встреч
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|28.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|07.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|19.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 3
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|08.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|03.03.2013
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 3
|02.04.2024
|Кубок Франции
|1/2 финала
|3 : 0
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|15.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 3
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|4 : 3
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|28
|53
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|28
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Ницца
|28
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|29
|43
|7
|Реймс
|29
|40
|8
|Марсель
|28
|39
|9
|Ренн
|28
|39
|10
|Лион
|28
|38
|11
|Страсбург
|29
|36
|12
|Тулуза
|28
|33
|13
|Монпелье
|28
|32
|14
|Гавр
|28
|28
|15
|Нант
|28
|28
|16
|Лорьян
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Метц
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|28
|21