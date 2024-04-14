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Лион - Брест 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
14 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Лион
Брест

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Брест, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Брест
Брест
1 Португалия вр Антони Лопеш
12 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
5 Хорватия зщ Деян Ловрен
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
98 Англия пз Эйнсли Мэйтленд-Найлс
6 Франция пз Максанс Какере
31 Сербия пз Неманья Матич
8 Франция пз Корентин Толиссо
37 Гана пз Эрнест Нуама
10 Франция нп Александр Ляказетт
17 Алжир нп Мохамед Саид Бенрахма
40 Нидерланды вр Марко Бизот
25 Франция зщ Жюльен Ле Кардинал
5 Франция зщ Брендан Шардонне
3 Франция зщ Лилиан Брассье
2 Франция зщ Брэдли Локо
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
8 Франция пз Уго Маньетти
45 Франция пз Махди Камара
26 Франция пз Матиас Лаж
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
9 Бенин нп Стив Мунье
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Франция Эрик Руа
История личных встреч
23.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Брест1 : 0Лион
01.02.2023 Франция - Лига 1 21-й тур Лион0 : 0Брест
28.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур Брест2 : 4Лион
20.04.2022 Франция - Лига 1 33-й тур Брест2 : 1Лион
07.08.2021 Франция - Лига 1 1-й тур Лион1 : 1Брест
19.02.2021 Франция - Лига 1 26-й тур Брест2 : 3Лион
16.12.2020 Франция - Лига 1 15-й тур Лион2 : 2Брест
08.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Лион3 : 1Брест
25.09.2019 Франция - Лига 1 7-й тур Брест2 : 2Лион
03.03.2013 Франция - Лига 1 27-й тур Брест1 : 1Лион
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 1 : 3Лион
02.04.2024 Кубок Франции 1/2 финала Лион3 : 0
30.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Лион1 : 1
15.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 3Лион
09.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 0 : 2Лион
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Брест4 : 3
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 0 : 1Брест
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Брест1 : 1
09.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур 1 : 0Брест
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Брест1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2863
2
Лига чемпионов
Брест2853
3
Лига чемпионов
Монако2852
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2849
5
Лига Европы
Ницца2844
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2943
7 Реймс2940
8 Марсель2839
9 Ренн2839
10 Лион2838
11 Страсбург2936
12 Тулуза2833
13 Монпелье2832
14 Гавр2828
15 Нант2828
16 Лорьян2826
17
Зона вылета
Метц2926
18
Зона вылета
Клермон2821

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