01:28 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 апреля
Воскресенье 14 апреля
Свернуть список

Нафтан - Сморгонь 14 Апреля прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
14 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 4-й тур
Нафтан
Сморгонь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Сморгонь, которое состоится 14 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Нафтан3 : 2 ТСморгонь
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Сморгонь1 : 0Нафтан
04.11.2020 Беларусь - Первая лига 19-й тур Сморгонь1 : 0Нафтан
24.05.2020 Беларусь - Первая лига 6-й тур Нафтан0 : 1Сморгонь
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 2 : 2Нафтан
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Нафтан0 : 0
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 2 : 1Нафтан
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур 6 : 1Нафтан
12.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Нафтан0 : 7
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 2 : 3Сморгонь
29.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 4 : 1Сморгонь
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 5 : 0Сморгонь
26.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Сморгонь3 : 1
11.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур 7 : 0Сморгонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман412
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь39
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ49
4 Динамо Мн48
5 Динамо-Брест37
6 Арсенал45
7 Гомель44
8 Витебск44
9 Днепр М44
10 БАТЭ44
11 Сморгонь33
12 Нафтан32
13 Ислочь42
14 Минск31
15
Зона вылета
Слуцк41
16
Зона вылета
Шахтёр С3-16

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close