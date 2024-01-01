Челси - Эвертон 15 Апреля прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
15 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Эвертон, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
|28
|вр
|Джордже Петрович
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|14
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|23
|пз
|Конор Галлахер
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|20
|пз
|Коул Палмер
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|15
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|23
|зщ
|Шеймус Коулман
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|18
|пз
|Эшли Янг
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|14
|нп
|Бету
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Шон Дайч
История личных встреч
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|18.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|01.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|16.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|08.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|12.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 0
|07.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 1
|17.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|04.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 3
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 2
|11.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Челси» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|32
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|71
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|71
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|33
|63
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|50
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|48
|9
|Челси
|30
|44
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|44
|11
|Вулверхэмптон
|32
|43
|12
|Фулхэм
|33
|42
|13
|Борнмут
|32
|42
|14
|Кристал Пэлас
|32
|33
|15
|Брентфорд
|33
|32
|16
|Эвертон
|31
|27
|17
|Ноттингем Форест
|33
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|33
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|33
|20
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|32
|16