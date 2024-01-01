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Челси - Эвертон 15 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
15 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Челси
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Эвертон, которое состоится 15 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
28 Сербия вр Джордже Петрович
27 Франция зщ Мало Гюсто
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
14 Англия зщ Трево Чалоба
3 Испания зщ Марк Кукурелья
23 Англия пз Конор Галлахер
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
20 Англия пз Коул Палмер
10 Украина пз Михаил Мудрик
11 Англия нп Нони Мадуэке
15 Сенегал нп Николас Джексон
1 Англия вр Джордан Пикфорд
23 Ирландия зщ Шеймус Коулман
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
18 Англия пз Эшли Янг
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
7 Англия пз Дуайт Макнил
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
14 Гвинея-Бисау нп Бету
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Англия Шон Дайч
История личных встреч
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Эвертон2 : 0Челси
18.03.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Челси2 : 2Эвертон
06.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Эвертон0 : 1Челси
01.05.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Эвертон1 : 0Челси
16.12.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Челси1 : 1Эвертон
08.03.2021 Англия - Премьер-лига 27-й тур Челси2 : 0Эвертон
12.12.2020 Англия - Премьер-лига 12-й тур Эвертон1 : 0Челси
08.03.2020 Англия - Премьер-лига 29-й тур Челси4 : 0Эвертон
07.12.2019 Англия - Премьер-лига 16-й тур Эвертон3 : 1Челси
17.03.2019 Англия - Премьер-лига 31-й тур Эвертон2 : 0Челси
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 2 : 2Челси
04.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси4 : 3
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Челси2 : 2
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Челси4 : 2
11.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Челси3 : 2
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Эвертон1 : 0
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 1 : 1Эвертон
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Эвертон
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 0Эвертон
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Эвертон1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Челси» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3273
2
Лига чемпионов
Арсенал3271
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3271
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3363
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Ньюкасл Юнайтед3250
7 Манчестер Юнайтед3250
8 Вест Хэм Юнайтед3348
9 Челси3044
10 Брайтон энд Хоув Альбион3244
11 Вулверхэмптон3243
12 Фулхэм3342
13 Борнмут3242
14 Кристал Пэлас3233
15 Брентфорд3332
16 Эвертон3127
17 Ноттингем Форест3326
18
Зона вылета
Лутон Таун3325
19
Зона вылета
Бёрнли3320
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3216

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