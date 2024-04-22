Рома - Болонья 22 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
22 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Болонья, которое состоится 22 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Болонья
Болонья
|99
|вр
|Миле Свилар
|2
|зщ
|Рик Карсдорп
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|69
|зщ
|Анхелиньо
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|21
|нп
|Пауло Дибала
|9
|нп
|Тэмми Абрахам
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|15
|зщ
|Виктор Кристиансен
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|20
|пз
|Михел Эбишер
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|0 : 0
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 0
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 5
|07.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 3
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|18.02.2019
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|15.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|32
|83
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|33
|64
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|32
|59
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|32
|54
|7
|Лацио
|33
|52
|8
|Наполи
|33
|49
|9
|Фиорентина
|32
|47
|10
|Торино
|33
|46
|11
|Монца
|33
|43
|12
|Дженоа
|33
|39
|13
|Лечче
|33
|35
|14
|Кальяри
|33
|32
|15
|Верона
|33
|31
|16
|Эмполи
|33
|31
|17
|Удинезе
|32
|28
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|33
|28
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|33
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|33
|15