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Рома - Болонья 22 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
22 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 33-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Рома
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Болонья, которое состоится 22 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Болонья
Болонья
99 Сербия вр Миле Свилар
2 Нидерланды зщ Рик Карсдорп
23 Италия зщ Джанлука Манчини
14 Испания зщ Диего Льоренте
69 Испания зщ Анхелиньо
52 Италия пз Эдоардо Бове
16 Аргентина пз Леандро Паредес
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
21 Аргентина нп Пауло Дибала
9 Англия нп Тэмми Абрахам
92 Италия нп Стефан Эль-Шаарави
28 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
15 Дания зщ Виктор Кристиансен
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
80 Италия пз Джованни Фаббьян
20 Швейцария пз Михел Эбишер
7 Италия нп Риккардо Орсолини
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
9 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
Италия Даниэле Де Росси
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
17.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Болонья2 : 0Рома
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Болонья0 : 0Рома
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Рома1 : 0Болонья
01.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Рома0 : 0Болонья
01.12.2021 Италия - Серия А 15-й тур Болонья1 : 0Рома
11.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Рома1 : 0Болонья
13.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Болонья1 : 5Рома
07.02.2020 Италия - Серия А 23-й тур Рома2 : 3Болонья
22.09.2019 Италия - Серия А 4-й тур Болонья1 : 2Рома
18.02.2019 Италия - Серия А 24-й тур Рома2 : 1Болонья
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Рома2 : 1
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч 0 : 1Рома
06.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Рома1 : 0
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур 0 : 0Рома
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Рома1 : 0
13.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Болонья0 : 0
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 0 : 0Болонья
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур Болонья3 : 0
15.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 0 : 1Болонья
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Болонья0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3283
2
Лига чемпионов
Милан3269
3
Лига чемпионов
Ювентус3364
4
Лига чемпионов
Болонья3259
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3254
7 Лацио3352
8 Наполи3349
9 Фиорентина3247
10 Торино3346
11 Монца3343
12 Дженоа3339
13 Лечче3335
14 Кальяри3332
15 Верона3331
16 Эмполи3331
17 Удинезе3228
18
Зона вылета
Фрозиноне3328
19
Зона вылета
Сассуоло3326
20
Зона вылета
Салернитана3315

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