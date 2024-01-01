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Пари Нижний Новгород - Локомотив М 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
24 Апреля 2024 года в 18:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Пари Нижний Новгород
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Локомотив М, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Юран
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
30.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Локомотив М1 : 0Пари Нижний Новгород
01.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Пари Нижний Новгород0 : 4Локомотив М
27.11.2022 Fonbet Кубок России Группа A Локомотив М3 : 1Пари Нижний Новгород
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород2 : 0Локомотив М
17.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М1 : 1Пари Нижний Новгород
23.04.2022 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Локомотив М2 : 1Пари Нижний Новгород
30.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2Локомотив М
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Пари Нижний Новгород1 : 4
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1
14.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 3 : 1Пари Нижний Новгород
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1
06.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Пари Нижний Новгород3 : 4
20.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Локомотив М
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур Локомотив М2 : 1
13.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Локомотив М3 : 3
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Локомотив М2 : 0
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 0 : 2Локомотив М
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 21-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2450
2 Краснодар2446
3 Динамо М2441
4 Спартак М2438
5 Локомотив М2438
6 ЦСКА2437
7 Крылья Советов2436
8 Ростов2434
9 Рубин2433
10 Пари Нижний Новгород2428
11 Факел2426
12 Оренбург2426
13 Урал2424
14 Балтика2423
15
Зона вылета
Ахмат2423
16
Зона вылета
Сочи2419

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