Пари Нижний Новгород - Локомотив М 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
24 Апреля 2024 года в 18:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Локомотив М, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|01.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 4
|27.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|3 : 1
|31.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|17.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|23.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|2 : 1
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 4
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 4
|20.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 3
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 21-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|24
|50
|2
|Краснодар
|24
|46
|3
|Динамо М
|24
|41
|4
|Спартак М
|24
|38
|5
|Локомотив М
|24
|38
|6
|ЦСКА
|24
|37
|7
|Крылья Советов
|24
|36
|8
|Ростов
|24
|34
|9
|Рубин
|24
|33
|10
|Пари Нижний Новгород
|24
|28
|11
|Факел
|24
|26
|12
|Оренбург
|24
|26
|13
|Урал
|24
|24
|14
|Балтика
|24
|23
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|24
|23
| 16
Зона вылета
|Сочи
|24
|19