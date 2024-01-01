Аталанта - Фиорентина 24 Апреля прямая трансляция
24 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/2 финала. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Фиорентина, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|03.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|17.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|1 : 1
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 0
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|10.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 3
|11.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 3
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|3 : 0
|08.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 3
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0 ДВ
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|11.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 0
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
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Джанлука Скамакка — новая итальянская звезда.«Новый Ибрагимович» провалился в АПЛ, но снова обрёл себя в «Аталанте» Рядом с Миранчуком выросла новая звезда. Скамакка прошёл тяжелейший путь 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка Италии: «Аталанта» — «Фиорентина». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победила «Фиорентина» — 1:0.
Турнирная таблица
1-й раунд
| Фрозиноне
Пиза
|1 : 0
| Удинезе
Катандзаро
|4 : 1
| Дженоа
Модена
|4 : 3
| Болонья
Чезена
|2 : 0
| Эмполи
Читтаделла
|1 : 2
| Бари
Парма
|0 : 3
| Верона
Асколи
|3 : 1
| Кальяри
Палермо
|2 : 1 ДВ
| Салернитана
Тернана
|1 : 0
| Козенца
Сассуоло
|2 : 5 ДВ
| Лечче
Комо
|1 : 0
| Монца
Реджана
|1 : 2
| Кремонезе
Кротоне
|3 : 1 ДВ
| Сампдория
Зюйдтироль
|1 : 1 7 : 6
| Специя
Венеция
|2 : 2 4 : 3
| Торино
ФеральпиСало
|2 : 1
1/16 финала
| Кремонезе
Читтаделла
|2 : 1 ДВ
| Салернитана
Сампдория
|4 : 0
| Болонья
Верона
|2 : 0
| Дженоа
Реджана
|2 : 1 ДВ
| Лечче
Парма
|2 : 4
| Удинезе
Кальяри
|1 : 2 ДВ
| Сассуоло
Специя
|0 : 0 5 : 4
| Торино
Фрозиноне
|1 : 2 ДВ
1/8 финала
| Лацио
Дженоа
|1 : 0
| Фиорентина
Парма
|2 : 2 4 : 1
| Наполи
Фрозиноне
|0 : 4
| Интер М
Болонья
|1 : 2 ДВ
| Милан
Кальяри
|4 : 1
| Аталанта
Сассуоло
|3 : 1
| Рома
Кремонезе
|2 : 1
| Ювентус
Салернитана
|6 : 1
1/4 финала
| Фиорентина
Болонья
|0 : 0 5 : 4
| Лацио
Рома
|1 : 0
| Милан
Аталанта
|1 : 2
| Ювентус
Фрозиноне
|4 : 0
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Ювентус
Лацио
|2 : 0
|23.04
|Команда
|1
|2
| Фиорентина
Аталанта
|1 : 0
|24.04
Финал
| SF1
SF2
|15.05