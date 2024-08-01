Вюрцбургер Киккерс - Хоффенхайм 16 Августа прямая трансляция
Стадион: АКОН Арена (Вюрцбург, Германия), вместимость: 13080
16 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вюрцбургер Киккерс - Хоффенхайм, которое состоится 16 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: АКОН Арена (Вюрцбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вюрцбургер Киккерс
Вюрцбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
История личных встреч
|10.08.2019
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 3 4 : 5
|08.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|23.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|16.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|08.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 3
|23.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 6
|03.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|26.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 2
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|4 : 3