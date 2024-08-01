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Вюрцбургер Киккерс - Хоффенхайм 16 Августа прямая трансляция

Стадион: АКОН Арена (Вюрцбург, Германия), вместимость: 13080
16 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вюрцбургер Киккерс - Хоффенхайм, которое состоится 16 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: АКОН Арена (Вюрцбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вюрцбургер Киккерс
Вюрцбург
Хоффенхайм
Зинсхайм
История личных встреч
10.08.2019Кубок Германии1-й раундВюрцбургер Киккерс3 : 3 4 : 5Хоффенхайм
08.08.2021Кубок Германии1-й раундВюрцбургер Киккерс0 : 1
23.05.2021Германия - Вторая Бундеслига34-й тур1 : 1
16.05.2021Германия - Вторая Бундеслига33-й тур1 : 2
08.05.2021Германия - Вторая Бундеслига32-й тур1 : 3
23.04.2021Германия - Вторая Бундеслига31-й тур2 : 2
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турХоффенхайм4 : 2
12.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур0 : 6Хоффенхайм
03.05.2024Германия - Бундеслига32-й турХоффенхайм1 : 1
26.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур3 : 2Хоффенхайм
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й турХоффенхайм4 : 3

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