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Валенсия - Барселона 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
17 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Валенсия
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Барселона, которое состоится 17 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Барселона
Барселона
13 Северная Македония вр Столе Димитриевски
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
3 Испания зщ Кристьян Москера
15 Испания зщ Сесар Таррега
21 Испания зщ Хесус Васкес
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
6 Испания пз Уго Гильямон
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
16 Испания пз Диего Лопес
11 Испания нп Рафаэль Мир
9 Испания нп Уго Дуро
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
23 Франция зщ Жюль Кунде
24 Испания зщ Эрик Гарсия
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
3 Испания зщ Алекс Бальде
30 Испания пз Марк Касадо
15 Дания пз Андреас Кристенсен
19 Испания пз Ламин Ямаль
22 Германия пз Илкай Гюндоган
11 Бразилия пз Рафинья
9 Польша нп Роберт Левандовски
Главные тренеры
Испания Рубен Бараха
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
29.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Барселона4 : 2Валенсия
16.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Валенсия1 : 1Барселона
05.03.2023 Испания - Примера 24-й тур Барселона1 : 0Валенсия
29.10.2022 Испания - Примера 12-й тур Валенсия0 : 1Барселона
20.02.2022 Испания - Примера 25-й тур Валенсия1 : 4Барселона
17.10.2021 Испания - Примера 9-й тур Барселона3 : 1Валенсия
02.05.2021 Испания - Примера 34-й тур Валенсия2 : 3Барселона
19.12.2020 Испания - Примера 14-й тур Барселона2 : 2Валенсия
25.01.2020 Испания - Примера 21-й тур Валенсия2 : 0Барселона
14.09.2019 Испания - Примера 4-й тур Барселона5 : 2Валенсия
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 2 : 2Валенсия
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Валенсия1 : 3
16.05.2024 Испания - Примера 36-й тур 1 : 0Валенсия
12.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Валенсия0 : 0
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Валенсия0 : 1
12.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона0 : 3
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона2 : 2 3 : 4
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона2 : 1
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона2 : 2 4 : 1
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 1 : 2Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Примеры: «Валенсия» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Сельта13
2
Лига чемпионов
Жирона11
3
Лига чемпионов
Хетафе11
4
Лига чемпионов
Атлетик Б11
5
Лига Европы
Бетис11
6
Квалификация Лиги конференций
Леганес00
7 Севилья00
8 Лас-Пальмас00
9 Райо Вальекано00
10 Осасуна00
11 Эспаньол00
12 Реал Сосьедад00
13 Реал Мадрид00
14 Барселона00
15 Мальорка00
16 Атлетико М00
17 Вильярреал00
18
Зона вылета
Валенсия00
19
Зона вылета
Вальядолид00
20
Зона вылета
Алавес10

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