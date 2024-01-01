Валенсия - Барселона 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
17 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Барселона, которое состоится 17 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Столе Димитриевски
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|6
|пз
|Уго Гильямон
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|16
|пз
|Диего Лопес
|11
|нп
|Рафаэль Мир
|9
|нп
|Уго Дуро
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|30
|пз
|Марк Касадо
|15
|пз
|Андреас Кристенсен
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|29.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|4 : 2
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|29.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|20.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 4
|17.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 1
|02.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 3
|19.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 2
|25.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|14.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 2
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 3
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|12.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 3 : 4
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 4 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Примеры: «Валенсия» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Сельта
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|1
|1
| 3
Лига чемпионов
|Хетафе
|1
|1
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|1
|1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Леганес
|0
|0
|7
|Севилья
|0
|0
|8
|Лас-Пальмас
|0
|0
|9
|Райо Вальекано
|0
|0
|10
|Осасуна
|0
|0
|11
|Эспаньол
|0
|0
|12
|Реал Сосьедад
|0
|0
|13
|Реал Мадрид
|0
|0
|14
|Барселона
|0
|0
|15
|Мальорка
|0
|0
|16
|Атлетико М
|0
|0
|17
|Вильярреал
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Алавес
|1
|0