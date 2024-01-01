Бристоль Сити - Миллуолл 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Миллуолл, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Миллуолл
Лондон
История личных встреч
|01.01.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 1
|29.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 0
|15.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 2
|02.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|3 : 2
|29.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|01.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|4 : 1
|23.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 3
|15.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 2
|29.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 1
|13.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
|10.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|4 : 0
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|13.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
|10.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|2 : 3
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Уэнсдей
|1
|3
| 2
Повышение
|Бёрнли
|1
|3
| 3
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|1
|3
| 4
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
| 5
Плей-офф
|Сандерленд
|1
|3
| 6
Плей-офф
|Оксфорд Юнайтед
|1
|3
|7
|Уотфорд
|1
|3
|8
|Мидлсбро
|1
|3
|9
|Сток Сити
|1
|3
|10
|Шеффилд Юнайтед
|1
|1
|11
|Портсмут
|1
|1
|12
|Лидс Юнайтед
|1
|1
|13
|Бристоль Сити
|1
|1
|14
|Халл Сити
|1
|1
|15
|Миллуолл
|1
|0
|16
|Ковентри Сити
|1
|0
|17
|Суонси Сити
|1
|0
|18
|Дерби Каунти
|1
|0
|19
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|0
|20
|Кардифф Сити
|1
|0
|21
|Престон Норт Энд
|1
|0
| 22
Зона вылета
|Норвич Сити
|1
|0
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|1
|0
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|1
|0