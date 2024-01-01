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Бристоль Сити - Миллуолл 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
17 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 2-й тур
Бристоль Сити
Миллуолл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Миллуолл, которое состоится 17 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Миллуолл
Лондон
История личных встреч
01.01.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турБристоль Сити0 : 1Миллуолл
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турМиллуолл0 : 1Бристоль Сити
29.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турМиллуолл0 : 0Бристоль Сити
15.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турБристоль Сити1 : 2Миллуолл
02.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турБристоль Сити3 : 2Миллуолл
29.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турМиллуолл1 : 0Бристоль Сити
01.05.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турМиллуолл4 : 1Бристоль Сити
23.01.2021Кубок Англии1/16 финалаМиллуолл0 : 3Бристоль Сити
15.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турБристоль Сити0 : 2Миллуолл
29.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турМиллуолл1 : 1Бристоль Сити
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундБристоль Сити0 : 1
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й тур1 : 1Бристоль Сити
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур4 : 0Бристоль Сити
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турБристоль Сити2 : 0
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й тур1 : 1Бристоль Сити
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раунд0 : 1Миллуолл
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й турМиллуолл2 : 3
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й тур0 : 1Миллуолл
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турМиллуолл1 : 0
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й тур0 : 1Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Уэнсдей13
2
Повышение
Бёрнли13
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс13
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион13
5
Плей-офф
Сандерленд13
6
Плей-офф
Оксфорд Юнайтед13
7 Уотфорд13
8 Мидлсбро13
9 Сток Сити13
10 Шеффилд Юнайтед11
11 Портсмут11
12 Лидс Юнайтед11
13 Бристоль Сити11
14 Халл Сити11
15 Миллуолл10
16 Ковентри Сити10
17 Суонси Сити10
18 Дерби Каунти10
19 Куинз Парк Рейнджерс10
20 Кардифф Сити10
21 Престон Норт Энд10
22
Зона вылета
Норвич Сити10
23
Зона вылета
Лутон Таун10
24
Зона вылета
Плимут Аргайл10

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