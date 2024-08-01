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Реал Сосьедад - Райо Вальекано 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
18 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Реал Сосьедад
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Райо Вальекано, которое состоится 18 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Райо Вальекано
Мадрид
1 Испания вр Алекс Ремиро
18 Мали зщ Амари Траоре
6 Испания зщ Ариц Элустондо
20 Испания зщ Хон Пачеко
12 Испания зщ Хавьер Лопес
23 Испания пз Брайс Мендес
4 Испания пз Мартин Субименди
24 Хорватия пз Лука Сучич
14 Япония нп Такефуса Кубо
10 Испания нп Микель Оярсабаль
11 Нидерланды нп Шеральдо Бекер
13 Испания вр Дани Карденас
20 Албания зщ Иван Балиу
16 Гана зщ Абдул Мумин
24 Франция зщ Флорьян Лежён
12 Уругвай зщ Луис Эспино
17 Испания пз Унай Лопес
23 Испания пз Оскар Мартин
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
21 Испания нп Адриан Эмбарба
7 Испания нп Иси Паласон
34 Испания нп Серхио Камельо
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
27.01.2024 Испания - Примера 22-й тур Реал Сосьедад0 : 0Райо Вальекано
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Райо Вальекано2 : 2Реал Сосьедад
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Реал Сосьедад2 : 1Райо Вальекано
21.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Райо Вальекано0 : 2Реал Сосьедад
01.05.2022 Испания - Примера 34-й тур Райо Вальекано1 : 1Реал Сосьедад
22.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Реал Сосьедад1 : 0Райо Вальекано
20.01.2019 Испания - Примера 20-й тур Райо Вальекано2 : 2Реал Сосьедад
25.09.2018 Испания - Примера 6-й тур Реал Сосьедад2 : 2Райо Вальекано
08.05.2016 Испания - Примера 37-й тур Реал Сосьедад2 : 1Райо Вальекано
03.01.2016 Испания - Примера 18-й тур Райо Вальекано2 : 2Реал Сосьедад
09.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Реал Сосьедад
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 0Реал Сосьедад
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Реал Сосьедад1 : 2
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Реал Сосьедад0 : 2
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 0 : 2Реал Сосьедад
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 1Райо Вальекано
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Райо Вальекано0 : 1
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 3 : 0Райо Вальекано
15.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Райо Вальекано2 : 1
12.05.2024 Испания - Примера 35-й тур 0 : 0Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Сельта13
2
Лига чемпионов
Севилья11
3
Лига чемпионов
Лас-Пальмас11
4
Лига чемпионов
Жирона11
5
Лига Европы
Леганес11
6
Квалификация Лиги конференций
Хетафе11
7 Атлетик Б11
8 Осасуна11
9 Бетис11
10 Райо Вальекано00
11 Эспаньол00
12 Реал Сосьедад00
13 Реал Мадрид00
14 Барселона00
15 Мальорка00
16 Атлетико М00
17 Вильярреал00
18
Зона вылета
Валенсия00
19
Зона вылета
Вальядолид00
20
Зона вылета
Алавес10

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