Реал Сосьедад - Райо Вальекано 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
18 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Райо Вальекано, которое состоится 18 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|20
|зщ
|Хон Пачеко
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|11
|нп
|Шеральдо Бекер
|13
|вр
|Дани Карденас
|20
|зщ
|Иван Балиу
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|12
|зщ
|Луис Эспино
|17
|пз
|Унай Лопес
|23
|пз
|Оскар Мартин
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|21
|нп
|Адриан Эмбарба
|7
|нп
|Иси Паласон
|34
|нп
|Серхио Камельо
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Иньиго Перес
История личных встреч
|27.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 1
|21.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 2
|01.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|22.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|20.01.2019
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 2
|25.09.2018
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 2
|08.05.2016
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|03.01.2016
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 2
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 2
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Сельта
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|1
|1
| 3
Лига чемпионов
|Лас-Пальмас
|1
|1
| 4
Лига чемпионов
|Жирона
|1
|1
| 5
Лига Европы
|Леганес
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хетафе
|1
|1
|7
|Атлетик Б
|1
|1
|8
|Осасуна
|1
|1
|9
|Бетис
|1
|1
|10
|Райо Вальекано
|0
|0
|11
|Эспаньол
|0
|0
|12
|Реал Сосьедад
|0
|0
|13
|Реал Мадрид
|0
|0
|14
|Барселона
|0
|0
|15
|Мальорка
|0
|0
|16
|Атлетико М
|0
|0
|17
|Вильярреал
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Алавес
|1
|0