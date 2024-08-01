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Динамо Др - Фортуна 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия), вместимость: 32066
18 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Динамо Др
Фортуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Др - Фортуна, которое состоится 18 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Др
Дрезден
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
22.04.2022Германия - Вторая Бундеслига31-й турФортуна2 : 2Динамо Др
21.11.2021Германия - Вторая Бундеслига14-й турДинамо Др1 : 0Фортуна
28.04.2018Германия - Вторая Бундеслига32-й турДинамо Др1 : 2Фортуна
27.11.2017Германия - Вторая Бундеслига15-й турФортуна1 : 3Динамо Др
16.04.2017Германия - Вторая Бундеслига29-й турДинамо Др1 : 1Фортуна
04.11.2016Германия - Вторая Бундеслига12-й турФортуна0 : 3Динамо Др
29.07.2022Кубок Германии1-й раундДинамо Др0 : 1
24.05.2022Германия - Переходные матчи (2-3)Германия - Переходные матчи (2-3). 2-й матчДинамо Др0 : 2
20.05.2022Германия - Переходные матчи (2-3)Германия - Переходные матчи (2-3). 1-й матч0 : 0Динамо Др
15.05.2022Германия - Вторая Бундеслига34-й тур0 : 1
08.05.2022Германия - Вторая Бундеслига33-й тур2 : 2
10.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й турФортуна0 : 0
04.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й тур0 : 2Фортуна
27.05.2024Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 2-й матчФортуна0 : 3 5 : 6
23.05.2024Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 1-й матч0 : 3Фортуна
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й турФортуна3 : 2

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