Динамо Др - Фортуна 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия), вместимость: 32066
18 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Др - Фортуна, которое состоится 18 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Др
Дрезден
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
|22.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|21.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|28.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|27.11.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|16.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|04.11.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|29.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|24.05.2022
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Германия - Переходные матчи (2-3). 2-й матч
|0 : 2
|20.05.2022
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Германия - Переходные матчи (2-3). 1-й матч
|0 : 0
|15.05.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|08.05.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|27.05.2024
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 3 5 : 6
|23.05.2024
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 3
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2