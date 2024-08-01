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Динамо Тб - Торпедо Кт 18 Августа прямая трансляция

18 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 21-й тур
Динамо Тб
Торпедо Кт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Торпедо Кт, которое состоится 18 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Торпедо Кт0 : 0Динамо Тб
10.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Динамо Тб1 : 0Торпедо Кт
24.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур Торпедо Кт2 : 2Динамо Тб
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Динамо Тб1 : 1Торпедо Кт
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Торпедо Кт2 : 3Динамо Тб
08.04.2023 Грузия - Высшая лига 7-й тур Динамо Тб2 : 1Торпедо Кт
02.10.2022 Грузия - Высшая лига 28-й тур Торпедо Кт0 : 0Динамо Тб
25.06.2022 Грузия - Высшая лига 19-й тур Динамо Тб5 : 1Торпедо Кт
29.04.2022 Грузия - Высшая лига 10-й тур Торпедо Кт0 : 3 ТДинамо Тб
25.02.2022 Грузия - Высшая лига 1-й тур Динамо Тб4 : 0Торпедо Кт
10.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур 0 : 1Динамо Тб
03.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур Динамо Тб0 : 1
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо Тб1 : 1
11.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Динамо Тб
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Тб2 : 0
05.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур Торпедо Кт2 : 1
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Торпедо Кт1 : 2
25.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 1Торпедо Кт
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1Торпедо Кт
11.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо Кт1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2144
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт1938
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1933
4 Динамо Бт2033
5 Колхети-19132127
6 Динамо Тб2025
7 Самгурали2022
8
Стыковая зона
Гагра2121
9
Стыковая зона
Телави2119
10
Зона вылета
Самтредиа2011

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