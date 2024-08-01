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Айнтрахт Б - Айнтрахт Ф 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
19 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Айнтрахт Ф, которое состоится 19 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
История личных встреч
08.02.2014Германия - Бундеслига20-й турАйнтрахт Ф3 : 0Айнтрахт Б
25.08.2013Германия - Бундеслига3-й турАйнтрахт Б0 : 2Айнтрахт Ф
11.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й турАйнтрахт Б1 : 3
03.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й тур5 : 1Айнтрахт Б
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й тур5 : 0Айнтрахт Б
12.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й турАйнтрахт Б1 : 0
04.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й тур3 : 3Айнтрахт Б
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турАйнтрахт Ф2 : 2
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й турАйнтрахт Ф1 : 5
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур2 : 1Айнтрахт Ф
19.04.2024Германия - Бундеслига30-й турАйнтрахт Ф3 : 1

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