Айнтрахт Б - Айнтрахт Ф 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
19 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Айнтрахт Ф, которое состоится 19 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
История личных встреч
|08.02.2014
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|3 : 0
|25.08.2013
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 2
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 1
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|5 : 0
|12.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 3
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 5
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|19.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1