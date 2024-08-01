01:35 ()
Онлайн трансляции
Суббота 24 августа
Свернуть список

Престон Норт Энд - Лутон Таун 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
24 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 3-й тур
Престон Норт Энд
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Лутон Таун, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
15.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Престон Норт Энд1 : 1Лутон Таун
13.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Лутон Таун0 : 1Престон Норт Энд
16.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лутон Таун4 : 0Престон Норт Энд
30.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Престон Норт Энд2 : 0Лутон Таун
20.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Престон Норт Энд0 : 1Лутон Таун
12.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Лутон Таун3 : 0Престон Норт Энд
20.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лутон Таун1 : 1Престон Норт Энд
14.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Престон Норт Энд2 : 1Лутон Таун
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 3 : 0Престон Норт Энд
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Престон Норт Энд2 : 0
09.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Престон Норт Энд0 : 2
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 0Престон Норт Энд
29.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Престон Норт Энд0 : 3
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 0 : 0Лутон Таун
12.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Лутон Таун1 : 4
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лутон Таун2 : 4
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 3 : 1Лутон Таун
03.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лутон Таун1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли26
2
Повышение
Сандерленд26
3
Плей-офф
Уотфорд26
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс24
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион24
6
Плей-офф
Бристоль Сити24
7 Суонси Сити23
8 Оксфорд Юнайтед23
9 Шеффилд Уэнсдей23
10 Ковентри Сити23
11 Мидлсбро23
12 Дерби Каунти23
13 Сток Сити23
14 Шеффилд Юнайтед22
15 Портсмут22
16 Лидс Юнайтед22
17 Халл Сити22
18 Куинз Парк Рейнджерс21
19 Норвич Сити21
20 Лутон Таун21
21 Плимут Аргайл21
22
Зона вылета
Миллуолл20
23
Зона вылета
Престон Норт Энд20
24
Зона вылета
Кардифф Сити20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close