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Бирмингем Сити - Фулхэм 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30009
27 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 2-й раунд
Бирмингем Сити
Фулхэм

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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Фулхэм, которое состоится 27 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
18.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турФулхэм6 : 2Бирмингем Сити
15.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турБирмингем Сити1 : 4Фулхэм
24.08.2021Англия - Кубок лиги2-й раундБирмингем Сити0 : 2Фулхэм
04.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турФулхэм1 : 0Бирмингем Сити
09.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турБирмингем Сити0 : 1Фулхэм
06.05.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турБирмингем Сити3 : 1Фулхэм
09.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турФулхэм1 : 0Бирмингем Сити
04.02.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турБирмингем Сити1 : 0Фулхэм
10.09.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турФулхэм0 : 1Бирмингем Сити
19.03.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турБирмингем Сити1 : 1Фулхэм
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раунд0 : 1Бирмингем Сити
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турБирмингем Сити1 : 0
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й тур1 : 1Бирмингем Сити
20.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й тур0 : 0Бирмингем Сити
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турБирмингем Сити3 : 0
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турФулхэм2 : 1
16.08.2024Англия — Премьер-лига1-й тур1 : 0Фулхэм
19.05.2024Англия - Премьер-лига38-й тур2 : 4Фулхэм
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й турФулхэм0 : 4
04.05.2024Англия - Премьер-лига36-й тур0 : 0Фулхэм
Турнирная таблица
1-й раунд
Стокпорт Каунти
Блэкберн Роверс
1 : 6
Карлайл Юнайтед
Сток Сити
0 : 2
Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
4 : 1
Линкольн Сити
Харрогейт Таун
1 : 2
Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
1 : 1 9 : 8
Солфорд Сити
Донкастер Роверс
0 : 2
Бромли
Уимблдон
1 : 2
Престон Норт Энд
Сандерленд
2 : 0
Норвич Сити
Стивенидж
4 : 3
Колчестер Юнайтед
Рединг
2 : 2 4 : 3
Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
5 : 0
Чарльтон Атлетик
Бирмингем Сити
0 : 1
Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Бристоль Сити
Ковентри Сити
0 : 1
Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Гиллингем
3 : 1
Кардифф Сити
Бристоль Роверс
2 : 0
Портсмут
Миллуолл
0 : 1
Хаддерсфилд Таун
Моркам
3 : 0
Барроу
Порт Вейл
3 : 2
Уолсолл
Эксетер Сити
1 : 1 4 : 3
Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
3 : 0
Бёртон Альбион
Блэкпул
0 : 4
Флитвуд Таун
Вест Бромвич Альбион
2 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Кру Александра
2 : 1
Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кроули Таун
Суиндон Таун
4 : 2
Дерби Каунти
Честерфилд
2 : 1
Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
3 : 3 4 : 3
Болтон Уондерерс
Мэнсфилд Таун
1 : 1 5 : 4
Уиган Атлетик
Барнсли
1 : 1 2 : 4
Шеффилд Юнайтед
Рексем
4 : 2
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
1 : 2
Плимут Аргайл
Челтнем Таун
3 : 0
Лидс Юнайтед
Мидлсбро
0 : 3
2-й раунд
Мидлсбро
Сток Сити
27.08
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
27.08
Брайтон энд Хоув Альбион
Кроули Таун
27.08
Харрогейт Таун
Престон Норт Энд
27.08
Уотфорд
Плимут Аргайл
27.08
Миллуолл
Лейтон Ориент
27.08
Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
27.08
Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдей
27.08
Блэкберн Роверс
Блэкпул
27.08
Шрусбери Таун
Болтон Уондерерс
27.08
Барроу
Дерби Каунти
27.08
Эвертон
Донкастер Роверс
27.08
Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
27.08
Лестер Сити
Транмир Роверс
27.08
Флитвуд Таун
Ротерхэм Юнайтед
27.08
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
27.08
Бирмингем Сити
Фулхэм
27.08
Кристал Пэлас
Норвич Сити
27.08
Вулверхэмптон
Бёрнли
28.08
Уимблдон
Ипсвич Таун
28.08
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
28.08
Суонси Сити
Уиком Уондерерс
28.08
Кардифф Сити
Саутгемптон
28.08
Колчестер Юнайтед
Брентфорд
28.08
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
28.08

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