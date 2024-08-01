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Аль-Фейха - Аль-Наср 27 Августа прямая трансляция

27 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 2-й тур
Аль-Фейха
Аль-Наср

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Фейха - Аль-Наср, которое состоится 27 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
19.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 28-й тур Аль-Наср3 : 1Аль-Фейха
21.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 2-й матч Аль-Наср2 : 0Аль-Фейха
14.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 1-й матч Аль-Фейха0 : 1Аль-Наср
28.10.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 11-й тур Аль-Фейха1 : 3Аль-Наср
22.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур 1 : 0Аль-Фейха
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур 1 : 0Аль-Фейха
23.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 33-й тур Аль-Фейха1 : 1
17.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 32-й тур 1 : 1Аль-Фейха
09.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 31-й тур Аль-Фейха2 : 2
22.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур Аль-Наср1 : 1
17.08.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2024 Финал Аль-Наср1 : 4
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 0Аль-Наср
31.05.2024 Кубок Короля Финал 1 : 1 5 : 4Аль-Наср
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур Аль-Наср4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль13
2 Аль-Кадисия13
3 Аль-Ахли13
4 Аль-Иттихад13
5 Аль-Иттифак13
6 Аль-Таавун13
7 Аль-Халидж13
8 Аль-Вахда11
9 Эр-Рияд11
10 Аль-Наср11
11 Аль-Раед11
12 Аль-Шабаб10
13 Аль-Фейха10
14 Дамак10
15 Аль-Холуд10
16
Зона вылета
Аль-Ороба10
17
Зона вылета
Аль-Фатех10
18
Зона вылета
Аль-Охдуд10

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