Аль-Фейха - Аль-Наср 27 Августа прямая трансляция
27 Августа 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Фейха - Аль-Наср, которое состоится 27 Августа 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Луиш Каштру
История личных встреч
|19.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|28-й тур
|3 : 1
|21.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|14.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|28.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|11-й тур
|1 : 3
|22.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|1 : 0
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|1 : 0
|23.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|33-й тур
|1 : 1
|17.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|09.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|31-й тур
|2 : 2
|22.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2024
|Финал
|1 : 4
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|31.05.2024
|Кубок Короля
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|1
|3
|2
|Аль-Кадисия
|1
|3
|3
|Аль-Ахли
|1
|3
|4
|Аль-Иттихад
|1
|3
|5
|Аль-Иттифак
|1
|3
|6
|Аль-Таавун
|1
|3
|7
|Аль-Халидж
|1
|3
|8
|Аль-Вахда
|1
|1
|9
|Эр-Рияд
|1
|1
|10
|Аль-Наср
|1
|1
|11
|Аль-Раед
|1
|1
|12
|Аль-Шабаб
|1
|0
|13
|Аль-Фейха
|1
|0
|14
|Дамак
|1
|0
|15
|Аль-Холуд
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Аль-Ороба
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Аль-Фатех
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|1
|0