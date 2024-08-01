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Эспаньол - Райо Вальекано 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
31 Августа 2024 года в 20:15 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Эспаньол
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Райо Вальекано, которое состоится 31 Августа 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Райо Вальекано
Мадрид
1ИспанияврЖоан Гарсия
23МароккозщОмар Эль-Хилали
5ИспаниязщФернандо Калеро
4АлбаниязщМараш Кумбула
12ИспаниязщАльваро Техеро
22ИспаниязщКарлос Ромеро
20ЧехияпзАлекс Крал
15ИспанияпзХосе Грахера
18ИспанияпзАльваро Агуадо
7ИспаниянпХавьер Пуадо
9АргентинанпАлехо Велис
1ИспанияврДани Карденас
20АлбаниязщИван Балиу
24ФранциязщФлорьян Лежён
16ГаназщАбдул Мумин
22УругвайзщЛуис Эспино
23ИспанияпзОскар Мартин
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
17ИспанияпзУнай Лопес
18ИспаниянпАльваро Гарсия
14ИспаниянпСерхио Камельо
7ИспаниянпИси Паласон
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
21.05.2023Испания - Примера35-й турРайо Вальекано1 : 2Эспаньол
19.08.2022Испания - Примера2-й турЭспаньол0 : 2Райо Вальекано
21.04.2022Испания - Примера33-й турЭспаньол0 : 1Райо Вальекано
05.12.2021Испания - Примера16-й турРайо Вальекано1 : 0Эспаньол
31.01.2021Испания - СегундаСегунда. 23-й турЭспаньол2 : 3Райо Вальекано
18.10.2020Испания - СегундаСегунда. 6-й турРайо Вальекано1 : 0Эспаньол
09.02.2019Испания - Примера23-й турЭспаньол2 : 1Райо Вальекано
28.09.2018Испания - Примера7-й турРайо Вальекано2 : 2Эспаньол
07.03.2016Испания - Примера28-й турЭспаньол2 : 1Райо Вальекано
23.10.2015Испания - Примера9-й турРайо Вальекано3 : 0Эспаньол
28.08.2024Испания — Примера3-й тур0 : 0Эспаньол
24.08.2024Испания — Примера2-й турЭспаньол0 : 1
19.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 0Эспаньол
23.06.2024Испания - СегундаПлей-офф. Финал. 2-й матчЭспаньол2 : 0
16.06.2024Испания - СегундаПлей-офф. Финал. 1-й матч1 : 0Эспаньол
27.08.2024Испания — Примера3-й турРайо Вальекано1 : 2
24.08.2024Испания — Примера2-й тур0 : 0Райо Вальекано
18.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 2Райо Вальекано
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 1Райо Вальекано
25.05.2024Испания - Примера38-й турРайо Вальекано0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона39
2
Лига чемпионов
Вильярреал37
3
Лига чемпионов
Сельта36
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид35
5
Лига Европы
Атлетико М35
6
Квалификация Лиги конференций
Леганес35
7 Жирона34
8 Атлетик Б34
9 Райо Вальекано34
10 Алавес34
11 Вальядолид34
12 Осасуна34
13 Реал Сосьедад33
14 Севилья32
15 Лас-Пальмас32
16 Мальорка32
17 Хетафе22
18
Зона вылета
Бетис22
19
Зона вылета
Эспаньол31
20
Зона вылета
Валенсия30

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