Эспаньол - Райо Вальекано 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
31 Августа 2024 года в 20:15 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Райо Вальекано, которое состоится 31 Августа 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Райо Вальекано
Мадрид
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|12
|зщ
|Альваро Техеро
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|20
|пз
|Алекс Крал
|15
|пз
|Хосе Грахера
|18
|пз
|Альваро Агуадо
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|9
|нп
|Алехо Велис
|1
|вр
|Дани Карденас
|20
|зщ
|Иван Балиу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|22
|зщ
|Луис Эспино
|23
|пз
|Оскар Мартин
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|17
|пз
|Унай Лопес
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|14
|нп
|Серхио Камельо
|7
|нп
|Иси Паласон
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Иньиго Перес
История личных встреч
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|19.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|21.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|05.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|31.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|2 : 3
|18.10.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 6-й тур
|1 : 0
|09.02.2019
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|28.09.2018
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|07.03.2016
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 1
|23.10.2015
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 0
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 1
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|23.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 2-й матч
|2 : 0
|16.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. Финал. 1-й матч
|1 : 0
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Сельта
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|5
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|3
|5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Леганес
|3
|5
|7
|Жирона
|3
|4
|8
|Атлетик Б
|3
|4
|9
|Райо Вальекано
|3
|4
|10
|Алавес
|3
|4
|11
|Вальядолид
|3
|4
|12
|Осасуна
|3
|4
|13
|Реал Сосьедад
|3
|3
|14
|Севилья
|3
|2
|15
|Лас-Пальмас
|3
|2
|16
|Мальорка
|3
|2
|17
|Хетафе
|2
|2
| 18
Зона вылета
|Бетис
|2
|2
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|3
|0