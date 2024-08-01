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Бохум - Боруссия М 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
31 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Бохум
Боруссия М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Боруссия М, которое состоится 31 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Боруссия М
Мёнхенгладбах
27ГерманияврПатрик Древес
15ГерманиязщФеликс Пасслак
13ХорватиязщЯков Медич
4СербиязщЭрхан Машович
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
19СловакияпзМатуш Беро
7ГерманияпзЛукас Дашнер
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
33ГерманиянпФилипп Хофман
9НидерландынпМирон Боадю
1ШвейцарияврЙонас Омлин
29СШАзщДжозеф Скалли
3ЯпониязщКоу Итакура
30ШвейцариязщНико Эльведи
20ГерманиязщЛука Нец
27ГерманияпзРокко Райц
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
9ФранцияпзФранк Онора
7АвстрияпзКевин Штёгер
14ФранцияпзАлассан Плеа
11ГерманиянпТим Кляйндинст
Главные тренеры
ГерманияПетер Цейдлер
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБоруссия М5 : 2Бохум
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турБохум1 : 3Боруссия М
06.05.2023Германия - Бундеслига31-й турБоруссия М2 : 0Бохум
08.11.2022Германия - Бундеслига14-й турБохум2 : 1Боруссия М
18.03.2022Германия - Бундеслига27-й турБохум0 : 2 ТБоруссия М
31.10.2021Германия - Бундеслига10-й турБоруссия М2 : 1Бохум
25.05.2011Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 2-й матчБохум1 : 1Боруссия М
19.05.2011Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 1-й матчБоруссия М1 : 0Бохум
16.01.2010Германия - Бундеслига18-й турБоруссия М1 : 2Бохум
09.08.2009Германия - Бундеслига1-й турБохум3 : 3Боруссия М
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур1 : 0Бохум
18.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 0Бохум
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 6Бохум
27.05.2024Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 2-й матч0 : 3 5 : 6Бохум
23.05.2024Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 1-й матчБохум0 : 3
23.08.2024Германия — Бундеслига1-й турБоруссия М2 : 3
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 3Боруссия М
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й тур4 : 0Боруссия М
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турБоруссия М1 : 1
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур2 : 2Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фрайбург13
2
Лига чемпионов
Хайденхайм13
3
Лига чемпионов
Боруссия Д13
4
Лига чемпионов
Байер13
5
Лига Европы
Бавария13
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм13
7 РБ Лейпциг13
8 Вердер11
9 Аугсбург11
10 Унион11
11 Майнц11
12 Хольштайн10
13 Вольфсбург10
14 Боруссия М10
15 Бохум10
16
Стыковая зона
Штутгарт10
17
Зона вылета
Санкт-Паули10
18
Зона вылета
Айнтрахт Ф10

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