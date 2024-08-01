Бохум - Боруссия М 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
31 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Боруссия М, которое состоится 31 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|27
|вр
|Патрик Древес
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|13
|зщ
|Яков Медич
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|19
|пз
|Матуш Беро
|7
|пз
|Лукас Дашнер
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|33
|нп
|Филипп Хофман
|9
|нп
|Мирон Боадю
|1
|вр
|Йонас Омлин
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|20
|зщ
|Лука Нец
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|9
|пз
|Франк Онора
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|14
|пз
|Алассан Плеа
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Петер Цейдлер
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|5 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|08.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|18.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2 Т
|31.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|25.05.2011
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 1
|19.05.2011
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|1 : 0
|16.01.2010
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|09.08.2009
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 3
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 6
|27.05.2024
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 3 5 : 6
|23.05.2024
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 3
|23.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 3
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Бавария
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|1
|3
|7
|РБ Лейпциг
|1
|3
|8
|Вердер
|1
|1
|9
|Аугсбург
|1
|1
|10
|Унион
|1
|1
|11
|Майнц
|1
|1
|12
|Хольштайн
|1
|0
|13
|Вольфсбург
|1
|0
|14
|Боруссия М
|1
|0
|15
|Бохум
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Ф
|1
|0