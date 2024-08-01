Кайзерслаутерн - Герта 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
31 Августа 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Герта, которое состоится 31 Августа 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Герта
Берлин
История личных встреч
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|31.01.2024
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 3
|09.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|25.09.2013
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 1
|21.04.2012
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|21.12.2011
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|03.12.2011
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 2
|09.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|25.05.2024
|Кубок Германии
|Финал
|0 : 1
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 5
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|4
|10
| 2
Повышение
|Гройтер Фюрт
|4
|8
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|3
|7
|4
|Карлсруэ
|3
|7
|5
|Кайзерслаутерн
|3
|7
|6
|Ганновер-96
|4
|7
|7
|Магдебург
|3
|5
|8
|Кёльн
|3
|4
|9
|Шальке-04
|3
|4
|10
|Нюрнберг
|3
|4
|11
|Герта
|3
|4
|12
|Гамбург
|3
|4
|13
|Ян
|4
|3
|14
|Эльверсберг
|3
|2
|15
|Пройссен Мюнстер
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Дармштадт 98
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|3
|0