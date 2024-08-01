02:16 ()
Онлайн трансляции
Суббота 31 августа
Свернуть список

Кайзерслаутерн - Герта 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
31 Августа 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур
Кайзерслаутерн
Герта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Герта, которое состоится 31 Августа 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Герта
Берлин
История личных встреч
11.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й турГерта3 : 1Кайзерслаутерн
31.01.2024Кубок Германии1/4 финалаГерта1 : 3Кайзерслаутерн
09.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й турКайзерслаутерн1 : 2Герта
25.09.2013Кубок Германии2-й раундКайзерслаутерн3 : 1Герта
21.04.2012Германия - Бундеслига32-й турГерта1 : 2Кайзерслаутерн
21.12.2011Кубок Германии1/8 финалаГерта3 : 1Кайзерслаутерн
03.12.2011Германия - Бундеслига15-й турКайзерслаутерн1 : 1Герта
24.08.2024Германия — Вторая Бундеслига3-й тур0 : 1Кайзерслаутерн
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 2Кайзерслаутерн
09.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й турКайзерслаутерн2 : 2
04.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й тур1 : 2Кайзерслаутерн
25.05.2024Кубок ГерманииФиналКайзерслаутерн0 : 1
24.08.2024Германия — Вторая Бундеслига3-й турГерта2 : 0
18.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 5Герта
10.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й тур1 : 1Герта
03.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й турГерта1 : 2
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й тур2 : 1Герта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна410
2
Повышение
Гройтер Фюрт48
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 0737
4 Карлсруэ37
5 Кайзерслаутерн37
6 Ганновер-9647
7 Магдебург35
8 Кёльн34
9 Шальке-0434
10 Нюрнберг34
11 Герта34
12 Гамбург34
13 Ян43
14 Эльверсберг32
15 Пройссен Мюнстер31
16
Стыковая зона
Дармштадт 9831
17
Зона вылета
Ульм 184630
18
Зона вылета
Айнтрахт Б30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close