02:17 ()
Онлайн трансляции
Суббота 31 августа
Свернуть список

Эштрела - Каза Пия 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
31 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Эштрела
Каза Пия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Каза Пия, которое состоится 31 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Каза Пия
Лиссабон
30 Бразилия вр Бруно
77 Португалия зщ Данилу Вейга
13 Португалия зщ Miguel Lopes
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
26 Аргентина пз Leonel Bucca
22 Бразилия пз Леу Кордейру
10 Аргентина пз Алан Руис
17 Португалия нп Нани
7 Бразилия нп Andre Silva
25 Португалия нп Нилтон Варела
98 Португалия нп Кикаш
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
4 Португалия зщ Жоау Голарт
6 Португалия зщ Жозе Фонте
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
16 Ангола пз Бени Мукенди
8 Венесуэла пз Теласко Сеговия
5 Португалия пз Леонарду Лелу
14 Португалия нп Мигел Соуза
77 Гана нп Самуэль Обенг
7 Португалия нп Нуну Морейра
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
08.03.2024 Португалия — Примейра 25-й тур Эштрела3 : 1Каза Пия
08.10.2023 Португалия — Примейра 8-й тур Каза Пия0 : 1Эштрела
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 1 : 0Эштрела
19.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Эштрела0 : 3
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 1Эштрела
18.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Эштрела1 : 0
11.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур 4 : 0Эштрела
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Каза Пия0 : 2
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 3 : 0Каза Пия
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Каза Пия0 : 1
17.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур 1 : 2Каза Пия
12.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Каза Пия0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг39
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту39
3
Квалификация Лиги Европы
Фамаликан39
4
Квалификация Лиги конференций
Брага37
5 Санта-Клара36
6 Бенфика36
7 Морейренсе36
8 Витория Гимарайнш36
9 Жил Висенте34
10 АВС34
11 Боавишта33
12 Арока33
13 Риу Аве33
14 Эшторил31
15 Эштрела31
16
Стыковая зона
Насьонал31
17
Зона вылета
Каза Пия30
18
Зона вылета
Фаренсе30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close