Эштрела - Каза Пия 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
31 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Каза Пия, которое состоится 31 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эштрела
Амадора
Каза Пия
Лиссабон
|30
|вр
|Бруно
|77
|зщ
|Данилу Вейга
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|26
|пз
|Leonel Bucca
|22
|пз
|Леу Кордейру
|10
|пз
|Алан Руис
|17
|нп
|Нани
|7
|нп
|Andre Silva
|25
|нп
|Нилтон Варела
|98
|нп
|Кикаш
|1
|вр
|Патрик Секейра
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|16
|пз
|Бени Мукенди
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|14
|нп
|Мигел Соуза
|77
|нп
|Самуэль Обенг
|7
|нп
|Нуну Морейра
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|08.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|19.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фамаликан
|3
|9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|3
|7
|5
|Санта-Клара
|3
|6
|6
|Бенфика
|3
|6
|7
|Морейренсе
|3
|6
|8
|Витория Гимарайнш
|3
|6
|9
|Жил Висенте
|3
|4
|10
|АВС
|3
|4
|11
|Боавишта
|3
|3
|12
|Арока
|3
|3
|13
|Риу Аве
|3
|3
|14
|Эшторил
|3
|1
|15
|Эштрела
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|3
|0