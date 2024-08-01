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Черноморец - Родина 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
01 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск, Россия);
ЧерноморецРодина

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Родина, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Родина
Москва
Главные тренеры
РоссияВадим Вячеславович Гаранин
РоссияОлег Петрович Василенко
РоссияВладимир Валерьевич Газзаев
История личных встреч
12.11.2023Россия - Мелбет Первая лига18-й турРодина4 : 0Черноморец
01.11.2023Fonbet Кубок России1/8 финалаРодина3 : 0Черноморец
23.07.2023Россия - Мелбет Первая лига2-й турЧерноморец0 : 0Родина
25.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й тур1 : 1Черноморец
18.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й турЧерноморец2 : 1
10.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й тур2 : 1Черноморец
02.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й тур2 : 0Черноморец
27.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й турЧерноморец3 : 2
26.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й турРодина2 : 2
17.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й тур0 : 0Родина
11.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й тур2 : 2Родина
04.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й турРодина0 : 1
28.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й тур0 : 1Родина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т818
2
Повышение
Урал817
3
Стыковая зона
Торпедо М816
4
Стыковая зона
Балтика813
5 Чайка712
6 Нефтехимик711
7 Ротор711
8 Сочи710
9 Сокол710
10 Родина710
11 Енисей89
12 Алания88
13 КАМАЗ77
14 Черноморец77
15 Уфа86
16
Зона вылета
Тюмень75
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск85
18
Зона вылета
Шинник75

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