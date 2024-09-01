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Сочи - Тюмень 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
01 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
СочиТюмень

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Тюмень, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
ИспанияРоберт Морено Гонсалес
РоссияИгорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
19.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Сочи2 : 1Тюмень
07.04.2019ФНЛ - Первый дивизион30-й турСочи1 : 1Тюмень
19.09.2018ФНЛ - Первый дивизион12-й турТюмень2 : 1Сочи
11.04.2018ФНЛ - Первый дивизион32-й турТюмень1 : 1Сочи
16.09.2017ФНЛ - Первый дивизион14-й турСочи2 : 0Тюмень
15.02.2017Кубок ФНЛГруппа C. 2-й турТюмень3 : 1Сочи
14.11.2014ФНЛ - Первый дивизион19-й турТюмень0 : 0Сочи
19.07.2014ФНЛ - Первый дивизион3-й турСочи0 : 1Тюмень
30.08.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов2 : 0Сочи
25.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й тур3 : 4Сочи
23.08.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовСочи2 : 3
18.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й тур1 : 0Сочи
10.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й турСочи2 : 1
23.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й турТюмень0 : 0
18.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й тур2 : 1Тюмень
11.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й турТюмень0 : 1
02.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й тур2 : 2Тюмень
28.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й тур0 : 2Тюмень
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т818
2
Повышение
Урал817
3
Стыковая зона
Торпедо М816
4
Стыковая зона
Балтика813
5 Чайка712
6 Нефтехимик711
7 Ротор711
8 Сочи710
9 Сокол710
10 Родина710
11 Енисей89
12 Алания88
13 КАМАЗ77
14 Черноморец77
15 Уфа86
16
Зона вылета
Тюмень75
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск85
18
Зона вылета
Шинник75

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