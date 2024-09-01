Сочи - Тюмень 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
01 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Тюмень, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|07.04.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 1
|19.09.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|2 : 1
|11.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 1
|16.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|2 : 0
|15.02.2017
|Кубок ФНЛ
|Группа C. 2-й тур
|3 : 1
|14.11.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|0 : 0
|19.07.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|0 : 1
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|3 : 4
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|23.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|02.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 2
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|8
|18
| 2
Повышение
|Урал
|8
|17
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|8
|16
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|8
|13
|5
|Чайка
|7
|12
|6
|Нефтехимик
|7
|11
|7
|Ротор
|7
|11
|8
|Сочи
|7
|10
|9
|Сокол
|7
|10
|10
|Родина
|7
|10
|11
|Енисей
|8
|9
|12
|Алания
|8
|8
|13
|КАМАЗ
|7
|7
|14
|Черноморец
|7
|7
|15
|Уфа
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Тюмень
|7
|5
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Шинник
|7
|5