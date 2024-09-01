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Удинезе - Комо 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
01 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия);
Удинезе
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Комо, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Комо
Комо
40НигерияврМадука Окойе
27БельгиязщКристиан Кабазель
29СловениязщЯка Бийол
30АргентиназщЛаутаро Хианетти
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
33ЗимбабвезщДжордан Земура
25ШвецияпзЙеспер Карлстрём
5АргентинапзМартин Пайеро
10ФранциянпФлорьян Товен
22Бразилиянп Бреннер
17ИталиянпЛоренцо Лукка
25ИспанияврПепе Рейна
5ИталиязщЭдоардо Гольданига
13ИталиязщАльберто Доссена
18ИспаниязщАльберто Морено
6ИталияпзАлессио Айовин
23АргентинапзМаксимо Перроне
36ИталияпзЛука Маццители
79АргентинапзНиколас Пас
7БразилиянпГабриэл Стрефезза
10ИталиянпПатрик Кутроне
11ИталиянпАндреа Белотти
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
ИспанияСеск Фабрегас
История личных встреч
24.08.2024Италия — Серия А2-й турУдинезе2 : 1
18.08.2024Италия — Серия А1-й тур1 : 1Удинезе
09.08.2024Кубок Италии1/32 финалаУдинезе4 : 0
26.05.2024Италия - Серия А38-й тур0 : 1Удинезе
19.05.2024Италия - Серия А37-й турУдинезе1 : 1
26.08.2024Италия — Серия А2-й тур1 : 1Комо
19.08.2024Италия — Серия А1-й тур3 : 0Комо
11.08.2024Кубок Италии1/32 финала1 : 1 4 : 3Комо
29.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 0Комо
10.05.2024Италия - Серия BСерия В. 38-й турКомо1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М37
2
Лига чемпионов
Торино37
3
Лига чемпионов
Ювентус26
4
Лига чемпионов
Наполи36
5
Лига Европы
Эмполи35
6
Квалификация Лиги конференций
Удинезе24
7 Дженоа24
8 Парма34
9 Лацио34
10 Аталанта33
11 Верона23
12 Лечче33
13 Фиорентина22
14 Милан32
15 Кальяри32
16 Болонья32
17 Рома21
18
Зона вылета
Монца21
19
Зона вылета
Венеция31
20
Зона вылета
Комо21

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