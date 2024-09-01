Удинезе - Комо 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
01 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Комо, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Комо
Комо
|40
|вр
|Мадука Окойе
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|29
|зщ
|Яка Бийол
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|33
|зщ
|Джордан Земура
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|5
|пз
|Мартин Пайеро
|10
|нп
|Флорьян Товен
|22
|нп
|Бреннер
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|25
|вр
|Пепе Рейна
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|18
|зщ
|Альберто Морено
|6
|пз
|Алессио Айовин
|23
|пз
|Максимо Перроне
|36
|пз
|Лука Маццители
|79
|пз
|Николас Пас
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|10
|нп
|Патрик Кутроне
|11
|нп
|Андреа Белотти
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|09.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|4 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 3
|29.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Торино
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Наполи
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Эмполи
|3
|5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|2
|4
|7
|Дженоа
|2
|4
|8
|Парма
|3
|4
|9
|Лацио
|3
|4
|10
|Аталанта
|3
|3
|11
|Верона
|2
|3
|12
|Лечче
|3
|3
|13
|Фиорентина
|2
|2
|14
|Милан
|3
|2
|15
|Кальяри
|3
|2
|16
|Болонья
|3
|2
|17
|Рома
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Монца
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Венеция
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Комо
|2
|1