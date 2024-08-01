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Айнтрахт Б - Карлсруэ 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
01 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур
Айнтрахт Б
Карлсруэ

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Карлсруэ, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
10.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Б2 : 0Карлсруэ
27.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Карлсруэ2 : 0Айнтрахт Б
01.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Карлсруэ1 : 1Айнтрахт Б
16.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Б2 : 1Карлсруэ
14.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Карлсруэ0 : 0Айнтрахт Б
21.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Б1 : 3Карлсруэ
21.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Б2 : 1Карлсруэ
17.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Карлсруэ0 : 0Айнтрахт Б
20.02.2016 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Карлсруэ2 : 2Айнтрахт Б
30.08.2015 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Айнтрахт Б6 : 0Карлсруэ
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 5 : 0Айнтрахт Б
19.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Айнтрахт Б1 : 4
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Айнтрахт Б1 : 3
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 5 : 1Айнтрахт Б
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 5 : 0Айнтрахт Б
23.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Карлсруэ3 : 2
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 5Карлсруэ
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 0Карлсруэ
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Карлсруэ3 : 2
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 0 : 3Карлсруэ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна410
2
Повышение
Гройтер Фюрт48
3
Плей-офф за повышение
Магдебург48
4 Гамбург47
5 Падерборн 0737
6 Герта47
7 Карлсруэ37
8 Ганновер-9647
9 Кайзерслаутерн47
10 Эльверсберг45
11 Кёльн34
12 Шальке-0434
13 Нюрнберг44
14 Ян43
15 Пройссен Мюнстер41
16
Стыковая зона
Дармштадт 9841
17
Зона вылета
Ульм 184630
18
Зона вылета
Айнтрахт Б30

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