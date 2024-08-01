Айнтрахт Б - Карлсруэ 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
01 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Карлсруэ, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
|10.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|01.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|16.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|14.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|21.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|21.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|17.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|20.02.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|30.08.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|6 : 0
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|19.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 1
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|5 : 0
|23.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 5
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|4
|10
| 2
Повышение
|Гройтер Фюрт
|4
|8
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|4
|8
|4
|Гамбург
|4
|7
|5
|Падерборн 07
|3
|7
|6
|Герта
|4
|7
|7
|Карлсруэ
|3
|7
|8
|Ганновер-96
|4
|7
|9
|Кайзерслаутерн
|4
|7
|10
|Эльверсберг
|4
|5
|11
|Кёльн
|3
|4
|12
|Шальке-04
|3
|4
|13
|Нюрнберг
|4
|4
|14
|Ян
|4
|3
|15
|Пройссен Мюнстер
|4
|1
| 16
Стыковая зона
|Дармштадт 98
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|3
|0