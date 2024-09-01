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Текстильщик - Спартак Кс 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Текстильщик (Иваново, Россия), вместимость: 12600
03 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/64 финала
Текстильщик
Спартак Кс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Текстильщик - Спартак Кс, которое состоится 03 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/64 финала, оно проводится на стадионе: Текстильщик (Иваново, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Текстильщик
Иваново
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
Россия Дмитрий Сергеевич Кириченко
Россия Сергей Иванович Бондарь
История личных встреч
25.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 6-й тур Спартак Кс2 : 0Текстильщик
25.05.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Серебро. 2-й этап. 16-й тур Спартак Кс0 : 0Текстильщик
13.04.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Серебро. 2-й этап. 8-й тур Текстильщик1 : 1Спартак Кс
08.10.2022 Вторая лига - Группа 2 Подгруппа 2. 15-й тур Спартак Кс1 : 0Текстильщик
14.09.2022 Fonbet Кубок России 1/64 финала Спартак Кс1 : 4Текстильщик
10.08.2022 Вторая лига - Группа 2 Подгруппа 2. 5-й тур Текстильщик2 : 2Спартак Кс
04.11.2017 Второй дивизион - Запад 16-й тур Текстильщик2 : 0Спартак Кс
11.08.2017 Второй дивизион - Запад 4-й тур Спартак Кс0 : 1Текстильщик
23.07.2017 Кубок России 1/128 финала Спартак Кс1 : 5Текстильщик
26.04.2017 Второй дивизион - Запад 17-й тур Спартак Кс0 : 1Текстильщик
31.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 7-й тур Текстильщик0 : 2
25.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 6-й тур Спартак Кс2 : 0Текстильщик
22.08.2024 Fonbet Кубок России 1/128 финала 1 : 3Текстильщик
17.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 5-й тур Текстильщик0 : 0
11.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 4-й тур 0 : 2Текстильщик
31.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 7-й тур 1 : 2Спартак Кс
25.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 6-й тур Спартак Кс2 : 0Текстильщик
21.08.2024 Fonbet Кубок России 1/128 финала Спартак Кс1 : 0
17.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 5-й тур 3 : 1Спартак Кс
11.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 4-й тур Спартак Кс2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М36
2 Динамо Мх36
3 Динамо М36
4 Крылья Советов30
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Ростов36
3 Химки33
4 Оренбург30
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар39
2 ЦСКА35
3 Ахмат33
4 Пари Нижний Новгород31
Группа D
КомандаИО
1 Зенит37
2 Рубин36
3 Акрон35
4 Факел30

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