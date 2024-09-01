Текстильщик - Спартак Кс 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Текстильщик (Иваново, Россия), вместимость: 12600
03 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/64 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Текстильщик - Спартак Кс, которое состоится 03 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/64 финала, оно проводится на стадионе: Текстильщик (Иваново, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Текстильщик
Иваново
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
|Дмитрий Сергеевич Кириченко
|Сергей Иванович Бондарь
История личных встреч
|25.08.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|6-й тур
|2 : 0
|25.05.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Серебро. 2-й этап. 16-й тур
|0 : 0
|13.04.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Серебро. 2-й этап. 8-й тур
|1 : 1
|08.10.2022
|Вторая лига - Группа 2
|Подгруппа 2. 15-й тур
|1 : 0
|14.09.2022
|Fonbet Кубок России
|1/64 финала
|1 : 4
|10.08.2022
|Вторая лига - Группа 2
|Подгруппа 2. 5-й тур
|2 : 2
|04.11.2017
|Второй дивизион - Запад
|16-й тур
|2 : 0
|11.08.2017
|Второй дивизион - Запад
|4-й тур
|0 : 1
|23.07.2017
|Кубок России
|1/128 финала
|1 : 5
|26.04.2017
|Второй дивизион - Запад
|17-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|7-й тур
|0 : 2
|25.08.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|6-й тур
|2 : 0
|22.08.2024
|Fonbet Кубок России
|1/128 финала
|1 : 3
|17.08.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|5-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|4-й тур
|0 : 2
|31.08.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|7-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|6-й тур
|2 : 0
|21.08.2024
|Fonbet Кубок России
|1/128 финала
|1 : 0
|17.08.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|5-й тур
|3 : 1
|11.08.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|6
|2
|Динамо Мх
|3
|6
|3
|Динамо М
|3
|6
|4
|Крылья Советов
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|6
|3
|Химки
|3
|3
|4
|Оренбург
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|9
|2
|ЦСКА
|3
|5
|3
|Ахмат
|3
|3
|4
|Пари Нижний Новгород
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|7
|2
|Рубин
|3
|6
|3
|Акрон
|3
|5
|4
|Факел
|3
|0