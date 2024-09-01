00:45 ()
Свернуть список

Торино - Эмполи 24 Сентября прямая трансляция

24 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Торино
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Эмполи, которое состоится 24 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
06.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Эмполи3 : 2Торино
16.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Торино1 : 0Эмполи
28.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 20-й тур Эмполи2 : 2Торино
09.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Торино1 : 1Эмполи
01.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Эмполи1 : 3Торино
02.12.2021 Италия - Серия А 15-й тур Торино2 : 2Эмполи
19.05.2019 Италия - Серия А 37-й тур Эмполи4 : 1Торино
26.12.2018 Италия - Серия А 18-й тур Торино3 : 0Эмполи
05.02.2017 Италия - Серия А 23-й тур Эмполи1 : 1Торино
18.09.2016 Италия - Серия А 4-й тур Торино0 : 0Эмполи
20.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 2 : 3Торино
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Торино0 : 0
30.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур 0 : 1Торино
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Торино2 : 1
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 2 : 2Торино
20.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 0 : 2Эмполи
14.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Эмполи0 : 0
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур 1 : 1Эмполи
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 2Эмполи
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Эмполи0 : 0
Турнирная таблица
1/32 финала
Сассуоло
Читтаделла
2 : 1
Удинезе
Авеллино
4 : 0
Дженоа
Реджана
1 : 0
Монца
Зюйдтироль
0 : 0 9 : 8
Кремонезе
Бари
1 : 1 5 : 4
Верона
Чезена
1 : 2
Эмполи
Катандзаро
4 : 1
Наполи
Модена
0 : 0 4 : 3
Брешия
Венеция
3 : 1
Парма
Палермо
0 : 1
Сампдория
Комо
1 : 1 4 : 3
Торино
Козенца
2 : 0
Фрозиноне
Пиза
0 : 3
Лечче
Мантова
2 : 1
Салернитана
Специя
3 : 3 5 : 4
Кальяри
Каррарезе
3 : 1
1/16 финала
Лечче
Сассуоло
24.09
Кальяри
Кремонезе
24.09
Торино
Эмполи
24.09
Пиза
Чезена
25.09
Удинезе
Салернитана
25.09
Дженоа
Сампдория
25.09
Монца
Брешия
26.09
Наполи
Палермо
26.09
1/8 финала
Аталанта
04.12
Рома
Genoa/Sampdoria
04.12
Лацио
04.12
Фиорентина
Torino/Empoli
04.12
Болонья
04.12
Милан
Lecce/Sassuolo
04.12
Ювентус
Cagliari/Cremonese
04.12
Интер М
04.12

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close