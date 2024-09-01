Торино - Эмполи 24 Сентября прямая трансляция
24 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Эмполи, которое состоится 24 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 2
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|28.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|2 : 2
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|1 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 3
|02.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|37-й тур
|4 : 1
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 0
|05.02.2017
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|18.09.2016
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
1/32 финала
| Сассуоло
Читтаделла
|2 : 1
| Удинезе
Авеллино
|4 : 0
| Дженоа
Реджана
|1 : 0
| Монца
Зюйдтироль
|0 : 0 9 : 8
| Кремонезе
Бари
|1 : 1 5 : 4
| Верона
Чезена
|1 : 2
| Эмполи
Катандзаро
|4 : 1
| Наполи
Модена
|0 : 0 4 : 3
| Брешия
Венеция
|3 : 1
| Парма
Палермо
|0 : 1
| Сампдория
Комо
|1 : 1 4 : 3
| Торино
Козенца
|2 : 0
| Фрозиноне
Пиза
|0 : 3
| Лечче
Мантова
|2 : 1
| Салернитана
Специя
|3 : 3 5 : 4
| Кальяри
Каррарезе
|3 : 1
1/16 финала
| Лечче
Сассуоло
|24.09
| Кальяри
Кремонезе
|24.09
| Торино
Эмполи
|24.09
| Пиза
Чезена
|25.09
| Удинезе
Салернитана
|25.09
| Дженоа
Сампдория
|25.09
| Монца
Брешия
|26.09
| Наполи
Палермо
|26.09
1/8 финала
Аталанта
|04.12
| Рома
Genoa/Sampdoria
|04.12
Лацио
|04.12
| Фиорентина
Torino/Empoli
|04.12
Болонья
|04.12
| Милан
Lecce/Sassuolo
|04.12
| Ювентус
Cagliari/Cremonese
|04.12
Интер М
|04.12