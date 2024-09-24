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Жирона - Райо Вальекано 25 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
25 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Жирона
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Райо Вальекано, которое состоится 25 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Райо Вальекано
Мадрид
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
16 Испания зщ Алехандро Франсес
5 Испания зщ Давид Лопес
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
23 Испания пз Иван Мартин
14 Испания пз Ориоль Ромеу
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
8 Украина пз Виктор Цыганков
9 Испания нп Абель Руис
20 Испания нп Брайан Хиль
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
16 Гана зщ Абдул Мумин
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
27 Испания зщ Пелайо Фернандес
23 Испания пз Оскар Мартин
17 Испания пз Унай Лопес
7 Испания нп Иси Паласон
21 Испания нп Адриан Эмбарба
14 Испания нп Серхио Камельо
Главные тренеры
Испания Анхель Мичел
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
26.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Жирона3 : 0Райо Вальекано
17.01.2024 Кубок Испании 1/8 финала Жирона3 : 1Райо Вальекано
11.11.2023 Испания - Примера 13-й тур Райо Вальекано1 : 2Жирона
18.03.2023 Испания - Примера 26-й тур Райо Вальекано2 : 2Жирона
29.12.2022 Испания - Примера 15-й тур Жирона2 : 2Райо Вальекано
15.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Жирона1 : 2Райо Вальекано
20.06.2021 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал Жирона0 : 2Райо Вальекано
13.06.2021 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал Райо Вальекано1 : 2Жирона
10.04.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 34-й тур Райо Вальекано2 : 1Жирона
14.12.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 18-й тур Жирона0 : 0Райо Вальекано
21.09.2024 Испания — Примера 6-й тур 2 : 0Жирона
18.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 1 : 0Жирона
15.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Жирона1 : 4
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур 0 : 2Жирона
29.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Жирона4 : 0
22.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Райо Вальекано1 : 1
16.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Райо Вальекано3 : 1
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур 2 : 1Райо Вальекано
27.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Райо Вальекано1 : 2
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 0 : 0Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона618
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид614
3
Лига чемпионов
Атлетик Б713
4
Лига чемпионов
Атлетико М612
5
Лига Европы
Вильярреал611
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна711
7 Мальорка711
8 Алавес610
9 Сельта69
10 Райо Вальекано68
11 Бетис68
12 Севилья78
13 Жирона67
14 Эспаньол67
15 Леганес76
16 Реал Сосьедад75
17 Вальядолид75
18
Зона вылета
Валенсия75
19
Зона вылета
Хетафе64
20
Зона вылета
Лас-Пальмас62

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