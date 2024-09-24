Жирона - Райо Вальекано 25 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
25 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Райо Вальекано, которое состоится 25 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|16
|зщ
|Алехандро Франсес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|21
|пз
|Янхель Эррера
|8
|пз
|Виктор Цыганков
|9
|нп
|Абель Руис
|20
|нп
|Брайан Хиль
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|27
|зщ
|Пелайо Фернандес
|23
|пз
|Оскар Мартин
|17
|пз
|Унай Лопес
|7
|нп
|Иси Паласон
|21
|нп
|Адриан Эмбарба
|14
|нп
|Серхио Камельо
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Иньиго Перес
История личных встреч
|26.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 0
|17.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 2
|18.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|29.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 2
|15.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|20.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|0 : 2
|13.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|1 : 2
|10.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|2 : 1
|14.12.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 0
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 4
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 2
|29.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 0
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|16.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 1
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|7
|13
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|7
|11
|7
|Мальорка
|7
|11
|8
|Алавес
|6
|10
|9
|Сельта
|6
|9
|10
|Райо Вальекано
|6
|8
|11
|Бетис
|6
|8
|12
|Севилья
|7
|8
|13
|Жирона
|6
|7
|14
|Эспаньол
|6
|7
|15
|Леганес
|7
|6
|16
|Реал Сосьедад
|7
|5
|17
|Вальядолид
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|6
|2