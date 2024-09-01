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Мальмё - Рейнджерс 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция), вместимость: 24000
26 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
Мальмё
Рейнджерс

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальмё - Рейнджерс, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальмё
Мальмё, Швеция
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Главные тренеры
ШвецияХенрик Рюдстрём
БельгияФилипп Клеман
История личных встреч
10.08.2021Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчРейнджерс1 : 2Мальмё
03.08.2021Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчМальмё2 : 1Рейнджерс
03.08.2011Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчМальмё1 : 1Рейнджерс
26.07.2011Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчРейнджерс0 : 1Мальмё
22.09.2024Швеция — Аллсвенскан — 202423-й турМальмё4 : 0
18.09.2024Швеция — Аллсвенскан — 202424-й тур0 : 0Мальмё
15.09.2024Швеция — Аллсвенскан — 202422-й тур0 : 0Мальмё
01.09.2024Швеция — Аллсвенскан — 202421-й турМальмё4 : 0
27.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 0Мальмё
21.09.2024Шотландия — Кубок лиги1/4 финалаРейнджерс3 : 0
15.09.2024Шотландия — Премьер-лига5-й тур0 : 1
01.09.2024Шотландия — Премьер-лига4-й тур3 : 0
24.08.2024Шотландия — Премьер-лига3-й тур6 : 0
17.08.2024Шотландия — Кубок лиги1/8 финалаРейнджерс2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио13
2
1/8 финала
Галатасарай13
3
1/8 финала
Славия П13
4
1/8 финала
Будё-Глимт13
5
1/8 финала
АЗ Алкмар13
6
1/8 финала
Андерлехт13
7
1/8 финала
Хоффенхайм11
8
1/8 финала
Реал Сосьедад11
9
Плей-офф
Твенте11
10
Плей-офф
Мидтьюлланн11
11
Плей-офф
Ницца11
12
Плей-офф
Манчестер Юнайтед11
13
Плей-офф
Аякс00
14
Плей-офф
Брага00
15
Плей-офф
Виктория Пльзень00
16
Плей-офф
РФШ00
17
Плей-офф
Маккаби Т-А00
18
Плей-офф
Бешикташ00
19
Плей-офф
Стяуа00
20
Плей-офф
Юнион00
21
Плей-офф
Карабах00
22
Плей-офф
Атлетик Б00
23
Плей-офф
Рейнджерс00
24
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур00
25 Олимпиакос00
26 Рома00
27 Фенербахче00
28 Лион00
29 Айнтрахт Ф00
30 Мальмё00
31 Эльфсборг10
32 Порту10
33 Ференцварош10
34 ПАОК10
35 Лудогорец10
36 Динамо К10

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