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Рома - Атлетик Б 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
26 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
Рома
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Атлетик Б, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим, Италия
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
ХорватияИван Юрич
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
22.09.2024Италия — Серия А5-й турРома3 : 0
15.09.2024Италия — Серия А4-й тур1 : 1Рома
01.09.2024Италия — Серия А3-й тур0 : 0Рома
25.08.2024Италия — Серия А2-й турРома1 : 2
18.08.2024Италия — Серия А1-й тур0 : 0Рома
22.09.2024Испания — Примера6-й турАтлетик Б3 : 1
19.09.2024Испания — Примера7-й тур0 : 2Атлетик Б
15.09.2024Испания — Примера5-й тур2 : 3Атлетик Б
31.08.2024Испания — Примера4-й турАтлетик Б0 : 1
28.08.2024Испания — Примера3-й турАтлетик Б1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча общего этапа Лиги Европы: «Рома» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио13
2
1/8 финала
Галатасарай13
3
1/8 финала
Славия П13
4
1/8 финала
Будё-Глимт13
5
1/8 финала
АЗ Алкмар13
6
1/8 финала
Андерлехт13
7
1/8 финала
Хоффенхайм11
8
1/8 финала
Реал Сосьедад11
9
Плей-офф
Твенте11
10
Плей-офф
Мидтьюлланн11
11
Плей-офф
Ницца11
12
Плей-офф
Манчестер Юнайтед11
13
Плей-офф
Аякс00
14
Плей-офф
Брага00
15
Плей-офф
Виктория Пльзень00
16
Плей-офф
РФШ00
17
Плей-офф
Маккаби Т-А00
18
Плей-офф
Бешикташ00
19
Плей-офф
Стяуа00
20
Плей-офф
Юнион00
21
Плей-офф
Карабах00
22
Плей-офф
Атлетик Б00
23
Плей-офф
Рейнджерс00
24
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур00
25 Олимпиакос00
26 Рома00
27 Фенербахче00
28 Лион00
29 Айнтрахт Ф00
30 Мальмё00
31 Эльфсборг10
32 Порту10
33 Ференцварош10
34 ПАОК10
35 Лудогорец10
36 Динамо К10

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