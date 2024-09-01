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Эспаньол - Вильярреал 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
26 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Эспаньол
Вильярреал

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Вильярреал, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Вильярреал
Вильярреал
1 Испания вр Жоан Гарсия
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
4 Албания зщ Мараш Кумбула
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
12 Испания зщ Альваро Техеро
22 Испания зщ Карлос Ромеро
20 Чехия пз Алекс Крал
18 Испания пз Альваро Агуадо
17 Испания нп Хофре Каррерас
7 Испания нп Хавьер Пуадо
9 Аргентина нп Алехо Велис
13 Испания вр Диего Конде
17 Испания зщ Кико Фемения
3 Испания зщ Рауль Альбиоль
4 Кот-д'Ивуар зщ Эрик Бейи
23 Испания зщ Серхи Кардона
10 Испания пз Дани Парехо
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
16 Испания пз Алекс Баэна
11 Марокко нп Ильяс Ахомаш
15 Франция нп Тьерно Барри
22 Испания нп Айосе Перес
Главные тренеры
Испания Маноло Гонсалес
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Вильярреал4 : 2Эспаньол
09.11.2022 Испания - Примера 14-й тур Эспаньол0 : 1Вильярреал
27.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Вильярреал5 : 1Эспаньол
21.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Эспаньол0 : 0Вильярреал
19.01.2020 Испания - Примера 20-й тур Вильярреал1 : 2Эспаньол
20.10.2019 Испания - Примера 9-й тур Эспаньол0 : 1Вильярреал
03.02.2019 Испания - Примера 22-й тур Вильярреал2 : 2Эспаньол
17.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала. 2-й матч Эспаньол3 : 1Вильярреал
09.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала. 1-й матч Вильярреал2 : 2Эспаньол
07.10.2018 Испания - Примера 8-й тур Эспаньол3 : 1Вильярреал
21.09.2024 Испания — Примера 6-й тур 4 : 1Эспаньол
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Эспаньол3 : 2
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур Эспаньол2 : 1
28.08.2024 Испания — Примера 3-й тур 0 : 0Эспаньол
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Эспаньол0 : 1
22.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Вильярреал1 : 5
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 1 : 2Вильярреал
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур 1 : 1Вильярреал
26.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Вильярреал4 : 3
23.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 1 : 2Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид717
3
Лига чемпионов
Атлетик Б713
4
Лига чемпионов
Атлетико М612
5
Лига Европы
Вильярреал611
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна711
7 Мальорка711
8 Алавес710
9 Сельта69
10 Райо Вальекано79
11 Жирона78
12 Бетис68
13 Севилья78
14 Эспаньол67
15 Леганес76
16 Реал Сосьедад75
17 Вальядолид75
18
Зона вылета
Валенсия75
19
Зона вылета
Хетафе74
20
Зона вылета
Лас-Пальмас62

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