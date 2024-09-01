Эспаньол - Вильярреал 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
26 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Вильярреал, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Вильярреал
Вильярреал
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|12
|зщ
|Альваро Техеро
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|20
|пз
|Алекс Крал
|18
|пз
|Альваро Агуадо
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|9
|нп
|Алехо Велис
|13
|вр
|Диего Конде
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|4
|зщ
|Эрик Бейи
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|10
|пз
|Дани Парехо
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|11
|нп
|Ильяс Ахомаш
|15
|нп
|Тьерно Барри
|22
|нп
|Айосе Перес
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|27.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 2
|09.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 1
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|5 : 1
|21.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|19.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 2
|20.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|03.02.2019
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|17.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|07.10.2018
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|4 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 2
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 5
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
|26.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 3
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|7
|13
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|7
|11
|7
|Мальорка
|7
|11
|8
|Алавес
|7
|10
|9
|Сельта
|6
|9
|10
|Райо Вальекано
|7
|9
|11
|Жирона
|7
|8
|12
|Бетис
|6
|8
|13
|Севилья
|7
|8
|14
|Эспаньол
|6
|7
|15
|Леганес
|7
|6
|16
|Реал Сосьедад
|7
|5
|17
|Вальядолид
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|6
|2