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Сельта - Атлетико М 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
26 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Сельта
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Атлетико М, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Атлетико М
Мадрид
13 Испания вр Висенте Гуайта
2 Швеция зщ Карл Старфельт
24 Испания зщ Карлос Домингес
20 Испания зщ Маркос Алонсо
16 Бразилия пз Жаилсон
6 Гвинея пз Илаш Мориба
8 Испания пз Фран Бельтран
19 Швеция пз Уиллот Сведберг
30 Испания нп Уго Альварес
10 Испания нп Яго Аспас
7 Испания нп Борха Иглесиас
13 Словения вр Ян Облак
16 Аргентина зщ Науэль Молина
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
24 Испания зщ Робен Ле Норман
23 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
12 Бразилия пз Самуэл Лино
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
4 Англия пз Конор Галлахер
17 Испания пз Родриго Рикельме
7 Франция нп Антуан Гризманн
10 Аргентина нп Анхель Корреа
Главные тренеры
Испания Клаудио Хиральдес
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
12.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Атлетико М1 : 0Сельта
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Сельта0 : 3Атлетико М
12.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Сельта0 : 1Атлетико М
10.09.2022 Испания - Примера 5-й тур Атлетико М4 : 1Сельта
26.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Атлетико М2 : 0Сельта
15.08.2021 Испания - Примера 1-й тур Сельта1 : 2Атлетико М
08.02.2021 Испания - Примера 22-й тур Атлетико М2 : 2Сельта
17.10.2020 Испания - Примера 6-й тур Сельта0 : 2Атлетико М
07.07.2020 Испания - Примера 35-й тур Сельта1 : 1Атлетико М
21.09.2019 Испания - Примера 5-й тур Атлетико М0 : 0Сельта
22.09.2024 Испания — Примера 6-й тур 3 : 1Сельта
15.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Сельта3 : 1
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур 3 : 2Сельта
26.08.2024 Испания — Примера 3-й тур 4 : 3Сельта
23.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Сельта3 : 1
22.09.2024 Испания — Примера 6-й тур 1 : 1Атлетико М
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Атлетико М2 : 1
15.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Атлетико М3 : 0
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур 0 : 1Атлетико М
28.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Атлетико М0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид717
3
Лига чемпионов
Атлетик Б713
4
Лига чемпионов
Атлетико М612
5
Лига Европы
Вильярреал611
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна711
7 Мальорка711
8 Алавес710
9 Сельта69
10 Райо Вальекано79
11 Жирона78
12 Бетис68
13 Севилья78
14 Эспаньол67
15 Леганес76
16 Реал Сосьедад75
17 Вальядолид75
18
Зона вылета
Валенсия75
19
Зона вылета
Хетафе74
20
Зона вылета
Лас-Пальмас62

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