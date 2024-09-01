Сельта - Атлетико М 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
26 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Атлетико М, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|24
|зщ
|Карлос Домингес
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|16
|пз
|Жаилсон
|6
|пз
|Илаш Мориба
|8
|пз
|Фран Бельтран
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|30
|нп
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|23
|зщ
|Рейнилду Мандава
|12
|пз
|Самуэл Лино
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|4
|пз
|Конор Галлахер
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|10
|нп
|Анхель Корреа
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Диего Симеоне
История личных встреч
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 3
|12.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|10.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|4 : 1
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 0
|15.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|08.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|17.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|07.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|21.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|26.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 3
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 1
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|7
|13
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|7
|11
|7
|Мальорка
|7
|11
|8
|Алавес
|7
|10
|9
|Сельта
|6
|9
|10
|Райо Вальекано
|7
|9
|11
|Жирона
|7
|8
|12
|Бетис
|6
|8
|13
|Севилья
|7
|8
|14
|Эспаньол
|6
|7
|15
|Леганес
|7
|6
|16
|Реал Сосьедад
|7
|5
|17
|Вальядолид
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|6
|2