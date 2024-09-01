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Вальядолид - Мальорка 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
27 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Вальядолид
Мальорка

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Мальорка, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13 Эстония вр Карл Хейн
2 Испания зщ Луис Перес
15 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
3 Испания зщ Давид Торрес
22 Бразилия зщ Лукас Роза
8 Испания пз Кике Перес
20 Хорватия пз Станко Юрич
12 Испания пз Марио Мартин
19 Сенегал пз Амат Ндиайе
11 Испания пз Рауль Моро
14 Испания нп Хуанми Латаса
1 Словакия вр Доминик Грейф
21 Испания зщ Антонио Раильо
6 Испания зщ Хосе Копете
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
12 Португалия пз Саму Кошта
8 Испания пз Ману Морланес
18 Испания пз Антонио Санчес
27 Испания пз Роберт Наварро
10 Испания пз Серхи Дардер
14 Испания пз Дани Родригес
17 Канада нп Кайл Ларин
Главные тренеры
Уругвай Пауло Пессолано
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
09.04.2023 Испания - Примера 28-й тур Вальядолид3 : 3Мальорка
07.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Мальорка1 : 0Вальядолид
01.02.2020 Испания - Примера 22-й тур Мальорка0 : 1Вальядолид
03.11.2019 Испания - Примера 12-й тур Вальядолид3 : 0Мальорка
05.12.2018 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Вальядолид2 : 1Мальорка
31.10.2018 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Мальорка1 : 2Вальядолид
13.05.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур Вальядолид2 : 1Мальорка
04.12.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 17-й тур Мальорка0 : 3Вальядолид
04.06.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Вальядолид1 : 3Мальорка
17.01.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 21-й тур Мальорка0 : 1Вальядолид
24.09.2024 Испания — Примера 7-й тур 2 : 1Вальядолид
21.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Вальядолид0 : 0
15.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 3 : 1Вальядолид
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур 7 : 0Вальядолид
28.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Вальядолид0 : 0
23.09.2024 Испания — Примера 6-й тур 1 : 2Мальорка
17.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Мальорка1 : 0
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Мальорка1 : 2
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур 0 : 1Мальорка
27.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Мальорка0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид717
3
Лига чемпионов
Атлетик Б713
4
Лига чемпионов
Атлетико М612
5
Лига Европы
Вильярреал611
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна711
7 Мальорка711
8 Алавес710
9 Сельта69
10 Райо Вальекано79
11 Жирона78
12 Бетис68
13 Севилья78
14 Эспаньол67
15 Леганес76
16 Реал Сосьедад75
17 Вальядолид75
18
Зона вылета
Валенсия75
19
Зона вылета
Хетафе74
20
Зона вылета
Лас-Пальмас62

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