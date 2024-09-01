Вальядолид - Мальорка 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
27 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Мальорка, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|3
|зщ
|Давид Торрес
|22
|зщ
|Лукас Роза
|8
|пз
|Кике Перес
|20
|пз
|Станко Юрич
|12
|пз
|Марио Мартин
|19
|пз
|Амат Ндиайе
|11
|пз
|Рауль Моро
|14
|нп
|Хуанми Латаса
|1
|вр
|Доминик Грейф
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|6
|зщ
|Хосе Копете
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|12
|пз
|Саму Кошта
|8
|пз
|Ману Морланес
|18
|пз
|Антонио Санчес
|27
|пз
|Роберт Наварро
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|17
|нп
|Кайл Ларин
Главные тренеры
|Пауло Пессолано
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|09.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|3 : 3
|07.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|01.02.2020
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|03.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|3 : 0
|05.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 1
|31.10.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 2
|13.05.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|2 : 1
|04.12.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 17-й тур
|0 : 3
|04.06.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|1 : 3
|17.01.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|0 : 1
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|7 : 0
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|23.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
|17.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|7
|13
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|7
|11
|7
|Мальорка
|7
|11
|8
|Алавес
|7
|10
|9
|Сельта
|6
|9
|10
|Райо Вальекано
|7
|9
|11
|Жирона
|7
|8
|12
|Бетис
|6
|8
|13
|Севилья
|7
|8
|14
|Эспаньол
|6
|7
|15
|Леганес
|7
|6
|16
|Реал Сосьедад
|7
|5
|17
|Вальядолид
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|6
|2