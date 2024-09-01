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Гомель - Динамо-Брест 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
27 Сентября 2024 года в 20:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Гомель
Динамо-Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Динамо-Брест, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Динамо-Брест1 : 1Гомель
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Гомель1 : 4Динамо-Брест
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест3 : 3Гомель
19.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Динамо-Брест1 : 1Гомель
19.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Гомель1 : 0Динамо-Брест
24.09.2021 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Гомель0 : 0Динамо-Брест
16.05.2021 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест1 : 0Гомель
26.10.2019 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Гомель1 : 2Динамо-Брест
16.06.2019 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест3 : 0Гомель
24.11.2018 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Динамо-Брест0 : 0Гомель
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Гомель2 : 1
16.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 3 : 1Гомель
12.09.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 0Гомель
30.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Гомель2 : 1
18.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Гомель2 : 0
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Динамо-Брест2 : 1
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 3 : 6Динамо-Брест
30.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Динамо-Брест3 : 0
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 2Динамо-Брест
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Динамо-Брест3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2247
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1944
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2143
4 Динамо-Брест2241
5 Витебск2232
6 Арсенал2232
7 Слуцк2231
8 Гомель2231
9 Славия-Мозырь2229
10 Ислочь2228
11 БАТЭ2227
12 Сморгонь2120
13 Минск2219
14 Нафтан2117
15
Зона вылета
Днепр М2212
16
Зона вылета
Шахтёр С220

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