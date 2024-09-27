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Оксфорд Юнайтед - Бёрнли 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
28 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 7-й тур
Оксфорд Юнайтед
Бёрнли

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Бёрнли, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Бёрнли
Бёрнли
История личных встреч
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур2 : 1Оксфорд Юнайтед
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турОксфорд Юнайтед1 : 0
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турОксфорд Юнайтед3 : 1
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд1 : 0Оксфорд Юнайтед
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур2 : 1Оксфорд Юнайтед
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турБёрнли2 : 1
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур0 : 1Бёрнли
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турБёрнли1 : 1
28.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд2 : 0Бёрнли
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур1 : 0Бёрнли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион616
2
Повышение
Сандерленд615
3
Плей-офф
Бёрнли613
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс612
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед612
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед611
7 Суонси Сити610
8 Уотфорд610
9 Оксфорд Юнайтед69
10 Дерби Каунти69
11 Норвич Сити68
12 Мидлсбро68
13 Бристоль Сити68
14 Куинз Парк Рейнджерс67
15 Лутон Таун67
16 Халл Сити66
17 Сток Сити66
18 Миллуолл65
19 Ковентри Сити65
20 Плимут Аргайл65
21 Престон Норт Энд65
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей64
23
Зона вылета
Портсмут63
24
Зона вылета
Кардифф Сити61

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