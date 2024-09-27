Уотфорд - Сандерленд 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
28 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Сандерленд, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 0
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 0
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 2
|17.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 2
|01.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|17.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|15.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 2
|12.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|24.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 1
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|4 : 1
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|3 : 2
|31.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|1 : 3
|24.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Вест Бромвич Альбион
|6
|16
| 2
Повышение
|Сандерленд
|6
|15
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|6
|13
| 4
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|6
|12
| 5
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|6
|12
| 6
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|6
|11
|7
|Суонси Сити
|6
|10
|8
|Уотфорд
|6
|10
|9
|Оксфорд Юнайтед
|6
|9
|10
|Дерби Каунти
|6
|9
|11
|Норвич Сити
|6
|8
|12
|Мидлсбро
|6
|8
|13
|Бристоль Сити
|6
|8
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|6
|7
|15
|Лутон Таун
|6
|7
|16
|Халл Сити
|6
|6
|17
|Сток Сити
|6
|6
|18
|Миллуолл
|6
|5
|19
|Ковентри Сити
|6
|5
|20
|Плимут Аргайл
|6
|5
|21
|Престон Норт Энд
|6
|5
| 22
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|6
|4
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|6
|3
| 24
Зона вылета
|Кардифф Сити
|6
|1