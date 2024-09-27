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Уотфорд - Сандерленд 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
28 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 7-й тур
Уотфорд
Сандерленд

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Сандерленд, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
27.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турУотфорд1 : 0Сандерленд
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турСандерленд2 : 0Уотфорд
29.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турСандерленд2 : 2Уотфорд
17.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турУотфорд2 : 2Сандерленд
01.04.2017Англия - Премьер-лига30-й турУотфорд1 : 0Сандерленд
17.12.2016Англия - Премьер-лига17-й турСандерленд1 : 0Уотфорд
15.05.2016Англия - Премьер-лига38-й турУотфорд2 : 2Сандерленд
12.12.2015Англия - Премьер-лига16-й турСандерленд0 : 1Уотфорд
24.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раунд2 : 1Уотфорд
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур4 : 1Уотфорд
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турУотфорд1 : 1
01.09.2024Англия — Чемпионшип4-й тур1 : 0Уотфорд
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундУотфорд2 : 0
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турСандерленд1 : 0
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур3 : 2Сандерленд
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й тур1 : 3Сандерленд
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й турСандерленд1 : 0
18.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турСандерленд4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион616
2
Повышение
Сандерленд615
3
Плей-офф
Бёрнли613
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс612
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед612
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед611
7 Суонси Сити610
8 Уотфорд610
9 Оксфорд Юнайтед69
10 Дерби Каунти69
11 Норвич Сити68
12 Мидлсбро68
13 Бристоль Сити68
14 Куинз Парк Рейнджерс67
15 Лутон Таун67
16 Халл Сити66
17 Сток Сити66
18 Миллуолл65
19 Ковентри Сити65
20 Плимут Аргайл65
21 Престон Норт Энд65
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей64
23
Зона вылета
Портсмут63
24
Зона вылета
Кардифф Сити61

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