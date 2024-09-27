Реал Сосьедад - Валенсия 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
28 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Валенсия, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|27
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|21
|зщ
|Найеф Агер
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|16
|пз
|Диего Лопес
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|10
|пз
|Андре Алмейда
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Рубен Бараха
История личных встреч
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|25.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|11.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 2
|29.09.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|22.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|17.08.2019
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|0 : 0
|17.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 2
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 0
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 0
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|7
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|7
|11
|7
|Мальорка
|7
|11
|8
|Алавес
|7
|10
|9
|Райо Вальекано
|7
|9
|10
|Сельта
|7
|9
|11
|Бетис
|7
|9
|12
|Жирона
|7
|8
|13
|Севилья
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
|7
|15
|Леганес
|7
|6
|16
|Реал Сосьедад
|7
|5
|17
|Вальядолид
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|7
|3