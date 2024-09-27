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Реал Сосьедад - Валенсия 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
28 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Реал Сосьедад
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Валенсия, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Валенсия
Валенсия
1ИспанияврАлекс Ремиро
27ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
21МароккозщНайеф Агер
12ИспаниязщХавьер Лопес
17ИспаниязщСерхио Гомес
23ИспанияпзБрайс Мендес
4ИспанияпзМартин Субименди
24ХорватияпзЛука Сучич
14ЯпониянпТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
12ПортугалиязщТьерри Коррея
15ИспаниязщСесар Таррега
3ИспаниязщКристьян Москера
21ИспаниязщХесус Васкес
16ИспанияпзДиего Лопес
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
10ПортугалияпзАндре Алмейда
22ИспаниянпЛуис Риоха
9ИспаниянпУго Дуро
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ИспанияРубен Бараха
История личных встреч
16.05.2024Испания - Примера36-й турРеал Сосьедад1 : 0Валенсия
27.09.2023Испания - Примера7-й турВаленсия0 : 1Реал Сосьедад
25.02.2023Испания - Примера23-й турВаленсия1 : 0Реал Сосьедад
06.11.2022Испания - Примера13-й турРеал Сосьедад1 : 1Валенсия
06.02.2022Испания - Примера23-й турВаленсия0 : 0Реал Сосьедад
21.11.2021Испания - Примера14-й турРеал Сосьедад0 : 0Валенсия
11.04.2021Испания - Примера30-й турВаленсия2 : 2Реал Сосьедад
29.09.2020Испания - Примера4-й турРеал Сосьедад0 : 1Валенсия
22.02.2020Испания - Примера25-й турРеал Сосьедад3 : 0Валенсия
17.08.2019Испания - Примера1-й турВаленсия1 : 1Реал Сосьедад
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 1Реал Сосьедад
21.09.2024Испания — Примера6-й тур0 : 0Реал Сосьедад
17.09.2024Испания — Примера7-й тур1 : 0Реал Сосьедад
14.09.2024Испания — Примера5-й турРеал Сосьедад0 : 2
01.09.2024Испания — Примера4-й тур0 : 0Реал Сосьедад
24.09.2024Испания — Примера7-й турВаленсия0 : 0
21.09.2024Испания — Примера6-й турВаленсия2 : 0
15.09.2024Испания — Примера5-й тур3 : 0Валенсия
31.08.2024Испания — Примера4-й турВаленсия1 : 1
28.08.2024Испания — Примера3-й тур1 : 0Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид717
3
Лига чемпионов
Атлетико М715
4
Лига чемпионов
Вильярреал714
5
Лига Европы
Атлетик Б713
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна711
7 Мальорка711
8 Алавес710
9 Райо Вальекано79
10 Сельта79
11 Бетис79
12 Жирона78
13 Севилья78
14 Эспаньол77
15 Леганес76
16 Реал Сосьедад75
17 Вальядолид75
18
Зона вылета
Валенсия75
19
Зона вылета
Хетафе74
20
Зона вылета
Лас-Пальмас73

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