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Ланс - Ницца 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
28 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ланс
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Ницца, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Ницца
Ницца
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
25 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
14 Аргентина зщ Факундо Медина
29 Польша зщ Пшемыслав Франковски
13 Эквадор зщ Джоаннер Чавес
28 Франция пз Адриен Томассон
18 Франция пз Анди Диуф
36 Гваделупа пз Реми Лабо Ласкари
21 Марокко нп Анасс Зарури
7 Франция нп Флорьян Сотока
1 Польша вр Марцин Булка
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
64 Канада зщ Мойзе Бомбито
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
92 Франция зщ Жонатан Клосс
8 Нидерланды зщ Пабло Паулино Росарио
2 Тунис зщ Али Абди
20 Франция пз Том Луше
19 Франция нп Бадредин Буанани
15 Германия нп Юссуфа Мукоко
29 Франция нп Эванн Гессан
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Франция Франк Эз
История личных встреч
16.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Ланс1 : 3Ницца
20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Ницца2 : 0Ланс
01.02.2023 Франция - Лига 1 21-й тур Ланс0 : 1Ницца
29.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур Ницца0 : 0Ланс
10.04.2022 Франция - Лига 1 31-й тур Ланс3 : 0Ницца
22.12.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Ницца2 : 1Ланс
23.01.2021 Франция - Лига 1 21-й тур Ланс0 : 1Ницца
23.08.2020 Франция - Лига 1 1-й тур Ницца2 : 1Ланс
16.05.2015 Франция - Лига 1 37-й тур Ницца2 : 1Ланс
19.12.2014 Франция - Лига 1 19-й тур Ланс2 : 0Ницца
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 1 : 1Ланс
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Ланс0 : 0
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 1Ланс
29.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 2 : 0Ланс
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Ланс2 : 0
25.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Ницца1 : 1
20.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Ницца8 : 0
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур 2 : 0Ницца
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 4Ницца
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Ницца1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ513
2
Лига чемпионов
Марсель513
3
Лига чемпионов
Монако513
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс59
5
Лига Европы
Нант58
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс58
7 Ницца57
8 Ренн57
9 Лилль57
10 Страсбург56
11 Гавр56
12 Осер66
13 Брест66
14 Тулуза55
15 Лион54
16
Стыковая зона
Монпелье54
17
Зона вылета
Сент-Этьен53
18
Зона вылета
Анже52

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