Ланс - Ницца 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
28 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Ницца, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Ницца
Ницца
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|25
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|14
|зщ
|Факундо Медина
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|13
|зщ
|Джоаннер Чавес
|28
|пз
|Адриен Томассон
|18
|пз
|Анди Диуф
|36
|пз
|Реми Лабо Ласкари
|21
|нп
|Анасс Зарури
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|1
|вр
|Марцин Булка
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|8
|зщ
|Пабло Паулино Росарио
|2
|зщ
|Али Абди
|20
|пз
|Том Луше
|19
|нп
|Бадредин Буанани
|15
|нп
|Юссуфа Мукоко
|29
|нп
|Эванн Гессан
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Франк Эз
История личных встреч
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 0
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 0
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|23.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|23.08.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|16.05.2015
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|19.12.2014
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|20.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|8 : 0
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 4
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Нант
|5
|8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|5
|8
|7
|Ницца
|5
|7
|8
|Ренн
|5
|7
|9
|Лилль
|5
|7
|10
|Страсбург
|5
|6
|11
|Гавр
|5
|6
|12
|Осер
|6
|6
|13
|Брест
|6
|6
|14
|Тулуза
|5
|5
|15
|Лион
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Анже
|5
|2