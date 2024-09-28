Гавр - Лилль 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
28 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Лилль, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Лилль
Лилль
|30
|вр
|Артур Десма
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|4
|зщ
|Готье Льорис
|7
|зщ
|Лоик Него
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|10
|пз
|Хосуэ Казимир
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|2
|зщ
|Айсса Манди
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|26
|пз
|Андре Гомеш
|8
|пз
|Анхель Гомес
|10
|пз
|Реми Кабелла
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Бруно Женезио
История личных встреч
|17.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|23.05.2009
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 1
|20.12.2008
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|16.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 4
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 3
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|28.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Нант
|5
|8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|5
|8
|7
|Ницца
|5
|7
|8
|Ренн
|5
|7
|9
|Лилль
|5
|7
|10
|Страсбург
|5
|6
|11
|Гавр
|5
|6
|12
|Осер
|6
|6
|13
|Брест
|6
|6
|14
|Тулуза
|5
|5
|15
|Лион
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Анже
|5
|2