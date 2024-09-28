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Гавр - Лилль 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
28 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Гавр
Лилль

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Лилль, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Лилль
Лилль
30 Франция вр Артур Десма
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
22 Гвиана зщ Йоанн Сальмье
4 Франция зщ Готье Льорис
7 Венгрия зщ Лоик Него
27 Кот-д'Ивуар зщ Кристофер Опери
8 Марокко зщ Ясин Кехта
14 Россия пз Далер Кузяев
94 Гвинея пз Абдулайе Туре
5 Марокко пз Уссама Таргаллин
10 Франция пз Хосуэ Казимир
30 Франция вр Люка Шевалье
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
2 Алжир зщ Айсса Манди
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
21 Франция пз Бенжамен Андре
26 Португалия пз Андре Гомеш
8 Англия пз Анхель Гомес
10 Франция пз Реми Кабелла
23 Косово нп Эдон Жегрова
9 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Франция Дидье Дигар
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
17.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Лилль3 : 0Гавр
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Гавр0 : 2Лилль
23.05.2009 Франция - Лига 1 37-й тур Гавр0 : 1Лилль
20.12.2008 Франция - Лига 1 19-й тур Лилль3 : 1Гавр
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 3 : 1Гавр
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур 2 : 0Гавр
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Гавр3 : 1
24.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур 0 : 2Гавр
16.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Гавр1 : 4
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Лилль3 : 3
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 2 : 0Лилль
13.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур 1 : 0Лилль
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Лилль1 : 3
28.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч 2 : 1Лилль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ513
2
Лига чемпионов
Марсель513
3
Лига чемпионов
Монако513
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс59
5
Лига Европы
Нант58
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс58
7 Ницца57
8 Ренн57
9 Лилль57
10 Страсбург56
11 Гавр56
12 Осер66
13 Брест66
14 Тулуза55
15 Лион54
16
Стыковая зона
Монпелье54
17
Зона вылета
Сент-Этьен53
18
Зона вылета
Анже52

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