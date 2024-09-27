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Вольфсбург - Штутгарт 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
28 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Вольфсбург
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Штутгарт, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Штутгарт
Штутгарт
1ПольшаврКамиль Грабара
2ГерманиязщКилиан Фишер
3БельгиязщСебастиан Борнау
5ШвейцариязщСедрик Цезигер
8ТурцияпзСалих Озджан
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
16ПольшанпЯкуб Каминьский
39АвстриянпПатрик Виммер
11ПортугалиянпТьягу Томаш
9АлжирнпМохамед Амура
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
29ФранцияпзАнтони Руо
8ФранцияпзЭнцо Мийо
16ГерманияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
18ГананпДжейми Левелинг
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
26ГерманиянпДениз Ундав
Главные тренеры
АвстрияРальф Хазенхюттль
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турВольфсбург2 : 3Штутгарт
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт3 : 1Вольфсбург
18.03.2023Германия - Бундеслига25-й турШтутгарт0 : 1Вольфсбург
01.10.2022Германия - Бундеслига8-й турВольфсбург3 : 2Штутгарт
30.04.2022Германия - Бундеслига32-й турШтутгарт1 : 1Вольфсбург
11.12.2021Германия - Бундеслига15-й турВольфсбург0 : 2Штутгарт
21.04.2021Германия - Бундеслига30-й турШтутгарт1 : 3Вольфсбург
20.12.2020Германия - Бундеслига13-й турВольфсбург1 : 0Штутгарт
11.05.2019Германия - Бундеслига33-й турШтутгарт3 : 0Вольфсбург
18.12.2018Германия - Бундеслига16-й турВольфсбург2 : 0Штутгарт
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур4 : 3Вольфсбург
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турВольфсбург1 : 2
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур0 : 2Вольфсбург
25.08.2024Германия — Бундеслига1-й турВольфсбург2 : 3
19.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 1Вольфсбург
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й турШтутгарт5 : 1
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур3 : 1Штутгарт
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур1 : 3Штутгарт
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турШтутгарт3 : 3
27.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 5Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария412
2
Лига чемпионов
Байер49
3
Лига чемпионов
Фрайбург49
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф49
5
Лига Европы
РБ Лейпциг48
6
Квалификация Лиги конференций
Унион48
7 Штутгарт47
8 Боруссия Д47
9 Хайденхайм46
10 Майнц45
11 Вердер45
12 Аугсбург44
13 Вольфсбург43
14 Боруссия М43
15 Хоффенхайм43
16
Стыковая зона
Бохум41
17
Зона вылета
Санкт-Паули41
18
Зона вылета
Хольштайн41

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