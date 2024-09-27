Вольфсбург - Штутгарт 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
28 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Штутгарт, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|5
|зщ
|Седрик Цезигер
|8
|пз
|Салих Озджан
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|16
|нп
|Якуб Каминьский
|39
|нп
|Патрик Виммер
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|9
|нп
|Мохамед Амура
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|29
|пз
|Антони Руо
|8
|пз
|Энцо Мийо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|26
|нп
|Дениз Ундав
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|18.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 3
|20.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|11.05.2019
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|18.12.2018
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|4 : 3
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|19.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 1
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|5 : 1
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|27.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|4
|9
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|4
|8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Унион
|4
|8
|7
|Штутгарт
|4
|7
|8
|Боруссия Д
|4
|7
|9
|Хайденхайм
|4
|6
|10
|Майнц
|4
|5
|11
|Вердер
|4
|5
|12
|Аугсбург
|4
|4
|13
|Вольфсбург
|4
|3
|14
|Боруссия М
|4
|3
|15
|Хоффенхайм
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|4
|1