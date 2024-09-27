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Ян - Кайзерслаутерн 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
28 Сентября 2024 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Ян
Кайзерслаутерн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Кайзерслаутерн, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ян
Регенсбург
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
История личных встреч
23.04.2023Германия - Вторая Бундеслига29-й турЯн0 : 0Кайзерслаутерн
16.10.2022Германия - Вторая Бундеслига12-й турКайзерслаутерн0 : 3Ян
13.09.2020Кубок Германии1-й раундКайзерслаутерн1 : 1 3 : 4Ян
08.04.2018Германия - Вторая Бундеслига29-й турКайзерслаутерн1 : 1Ян
28.10.2017Германия - Вторая Бундеслига12-й турЯн3 : 1Кайзерслаутерн
22.09.2024Германия — Вторая Бундеслига6-й турЯн0 : 3
15.09.2024Германия — Вторая Бундеслига5-й тур5 : 0Ян
30.08.2024Германия — Вторая Бундеслига4-й турЯн0 : 4
24.08.2024Германия — Вторая Бундеслига3-й тур2 : 0Ян
18.08.2024Кубок Германии1/32 финалаЯн1 : 0
21.09.2024Германия — Вторая Бундеслига6-й турКайзерслаутерн2 : 2
14.09.2024Германия — Вторая Бундеслига5-й тур3 : 1Кайзерслаутерн
31.08.2024Германия — Вторая Бундеслига4-й турКайзерслаутерн3 : 4
24.08.2024Германия — Вторая Бундеслига3-й тур0 : 1Кайзерслаутерн
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 2Кайзерслаутерн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна717
2
Повышение
Карлсруэ614
3
Плей-офф за повышение
Магдебург612
4 Падерборн 07612
5 Гамбург611
6 Ганновер-96610
7 Герта610
8 Гройтер Фюрт79
9 Кёльн68
10 Кайзерслаутерн68
11 Ульм 184677
12 Нюрнберг67
13 Эльверсберг66
14 Пройссен Мюнстер65
15 Дармштадт 9865
16
Стыковая зона
Шальке-0464
17
Зона вылета
Айнтрахт Б74
18
Зона вылета
Ян63

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