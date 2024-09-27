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Бенфика - Жил Висенте 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
28 Сентября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Бенфика
Жил Висенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Жил Висенте, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
1 Украина вр Анатолий Трубин
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
4 Португалия зщ Антониу Силва
3 Испания зщ Альваро Фернандес
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
61 Португалия пз Флорентину Луиш
10 Турция пз Оркун Кёкчю
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
14 Греция нп Вангелис Павлидис
17 Турция нп Керем Актюркоглу
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
39 Ангола зщ Жонатан Буату-Мананга
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
57 Португалия зщ Сандру Круш
10 Япония пз Канья Фудзимото
6 Перу пз Хесус Кастильо
18 Португалия пз Жоау Тейшейра
77 Испания нп Хорди Мбула
20 Бразилия нп Caue Vinicius
71 Португалия нп Фелиш Коррея
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
04.02.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Бенфика3 : 0Жил Висенте
26.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Жил Висенте2 : 3Бенфика
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Жил Висенте0 : 2Бенфика
13.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Бенфика3 : 1Жил Висенте
02.02.2022 Португалия - Примейра 20-й тур Бенфика1 : 2Жил Висенте
21.08.2021 Португалия - Примейра 3-й тур Жил Висенте0 : 2Бенфика
17.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика1 : 2Жил Висенте
20.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Жил Висенте0 : 2Бенфика
24.02.2020 Португалия - Примейра 22-й тур Жил Висенте0 : 1Бенфика
14.09.2019 Португалия - Примейра 5-й тур Бенфика2 : 0Жил Висенте
23.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 0 : 3Бенфика
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 1 : 2Бенфика
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Бенфика4 : 1
30.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 1 : 1Бенфика
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Бенфика1 : 0
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Жил Висенте1 : 1
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 1Жил Висенте
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Жил Висенте0 : 0
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 0 : 0Жил Висенте
16.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Жил Висенте4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг618
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту615
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика613
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара612
5 Витория Гимарайнш612
6 Фамаликан611
7 Брага611
8 Морейренсе68
9 Жил Висенте67
10 АВС67
11 Каза Пия67
12 Риу Аве67
13 Эшторил66
14 Арока66
15 Боавишта65
16
Стыковая зона
Насьонал64
17
Зона вылета
Эштрела62
18
Зона вылета
Фаренсе60

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