Бенфика - Жил Висенте 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
28 Сентября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Жил Висенте, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|39
|зщ
|Жонатан Буату-Мананга
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|57
|зщ
|Сандру Круш
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|6
|пз
|Хесус Кастильо
|18
|пз
|Жоау Тейшейра
|77
|нп
|Хорди Мбула
|20
|нп
|Caue Vinicius
|71
|нп
|Фелиш Коррея
Главные тренеры
|Бруну Лаже
История личных встреч
|04.02.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 2
|13.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|02.02.2022
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|21.08.2021
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 2
|17.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|20.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|24.02.2020
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|14.09.2019
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 0
|23.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|4 : 1
|30.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|16.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|6
|18
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|6
|15
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|6
|13
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|6
|12
|5
|Витория Гимарайнш
|6
|12
|6
|Фамаликан
|6
|11
|7
|Брага
|6
|11
|8
|Морейренсе
|6
|8
|9
|Жил Висенте
|6
|7
|10
|АВС
|6
|7
|11
|Каза Пия
|6
|7
|12
|Риу Аве
|6
|7
|13
|Эшторил
|6
|6
|14
|Арока
|6
|6
|15
|Боавишта
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|6
|0