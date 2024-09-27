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Сморгонь - Витебск 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
28 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Сморгонь
Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Витебск, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Витебск
Витебск
История личных встреч
10.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Витебск0 : 1Сморгонь
16.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Сморгонь2 : 0Витебск
28.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Витебск5 : 0Сморгонь
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 2 : 1Сморгонь
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Сморгонь0 : 4
30.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 2 : 1Сморгонь
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Сморгонь1 : 0
18.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Сморгонь1 : 1
20.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Витебск1 : 0
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 0Витебск
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Витебск0 : 1
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 0Витебск
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Витебск0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2247
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1944
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2143
4 Динамо-Брест2341
5 Гомель2334
6 Витебск2232
7 Арсенал2232
8 Слуцк2231
9 Славия-Мозырь2229
10 БАТЭ2328
11 Ислочь2228
12 Сморгонь2120
13 Минск2219
14 Нафтан2117
15
Зона вылета
Днепр М2212
16
Зона вылета
Шахтёр С231

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