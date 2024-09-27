Динамо Мн - Ислочь 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
28 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Ислочь, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|12.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 3
|18.03.2023
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 0
|29.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 2
|02.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|19.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|09.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 3
|20.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|17.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|06.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|20.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
|16.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|2 : 0
|12.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|29.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|22.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 0
|23.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|22
|47
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|19
|44
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|21
|43
|4
|Динамо-Брест
|23
|41
|5
|Гомель
|23
|34
|6
|Витебск
|22
|32
|7
|Арсенал
|22
|32
|8
|Слуцк
|22
|31
|9
|Славия-Мозырь
|22
|29
|10
|БАТЭ
|23
|28
|11
|Ислочь
|22
|28
|12
|Сморгонь
|21
|20
|13
|Минск
|22
|19
|14
|Нафтан
|21
|17
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|22
|12
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|23
|1