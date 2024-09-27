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Динамо Мн - Ислочь 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
28 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Динамо Мн
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Ислочь, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Ислочь
Минский район
История личных встреч
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Ислочь0 : 1Динамо Мн
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Ислочь2 : 3Динамо Мн
18.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо Мн3 : 0Ислочь
29.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Ислочь2 : 2Динамо Мн
02.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Динамо Мн1 : 2Ислочь
19.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 1Ислочь
09.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Ислочь1 : 3Динамо Мн
20.09.2020 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Ислочь2 : 1Динамо Мн
17.05.2020 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн1 : 0Ислочь
06.10.2019 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Ислочь1 : 1Динамо Мн
24.09.2024 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Динамо Мн2 : 0
20.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 1 : 0Динамо Мн
16.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 0
12.09.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Динамо Мн2 : 0
29.08.2024 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 0Динамо Мн
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Ислочь1 : 2
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 3Ислочь
01.09.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Ислочь0 : 0
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 1Ислочь
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Ислочь0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2247
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1944
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2143
4 Динамо-Брест2341
5 Гомель2334
6 Витебск2232
7 Арсенал2232
8 Слуцк2231
9 Славия-Мозырь2229
10 БАТЭ2328
11 Ислочь2228
12 Сморгонь2120
13 Минск2219
14 Нафтан2117
15
Зона вылета
Днепр М2212
16
Зона вылета
Шахтёр С231

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