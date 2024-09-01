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Телави - Торпедо Кт 30 Сентября прямая трансляция

30 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 27-й тур
Телави
Торпедо Кт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Торпедо Кт, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
01.06.2024 Грузия — Высшая лига 18-й тур Торпедо Кт1 : 0Телави
15.04.2024 Грузия — Высшая лига 9-й тур Телави0 : 0Торпедо Кт
10.11.2023 Грузия - Высшая лига 33-й тур Телави1 : 2Торпедо Кт
01.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Торпедо Кт2 : 1Телави
20.05.2023 Грузия - Высшая лига 15-й тур Телави1 : 0Торпедо Кт
01.04.2023 Грузия - Высшая лига 6-й тур Торпедо Кт2 : 1Телави
29.10.2022 Грузия - Высшая лига 32-й тур Торпедо Кт1 : 0Телави
27.08.2022 Грузия - Высшая лига 23-й тур Телави1 : 1Торпедо Кт
17.05.2022 Грузия - Высшая лига 14-й тур Торпедо Кт1 : 1Телави
14.04.2022 Грузия - Высшая лига 5-й тур Телави0 : 0Торпедо Кт
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 2 : 1Телави
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 2 : 2Телави
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Телави0 : 1
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 0 : 0Телави
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Телави2 : 1
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Торпедо Кт1 : 0
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 0 : 3Торпедо Кт
18.09.2024 Грузия — Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт2 : 1
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Торпедо Кт2 : 0
01.09.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Торпедо Кт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо Кт2654
2
Квалификация Лиги конференций
Дила2651
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2649
4 Динамо Бт2639
5 Самгурали2631
6 Динамо Тб2631
7 Колхети-19132628
8
Стыковая зона
Гагра2625
9
Стыковая зона
Телави2624
10
Зона вылета
Самтредиа2619

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