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Крузейро - Васко да Гама 30 Сентября прямая трансляция

30 Сентября 2024 года в 00:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 28-й тур
Крузейро
Васко да Гама

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крузейро - Васко да Гама, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крузейро
Белу-Оризонти
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
Бразилия Фернандо Динис
Аргентина Рамон Диас
Аргентина Рамон Диас
Аргентина Рамон Диас
История личных встреч
17.06.2024 Бразилия - Серия А 9-й тур Васко да Гама0 : 0Крузейро
23.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур Крузейро2 : 2Васко да Гама
08.07.2023 Бразилия - Серия А 14-й тур Васко да Гама0 : 1Крузейро
03.12.2019 Бразилия - Серия А 36-й тур Васко да Гама1 : 0Крузейро
02.09.2019 Бразилия - Серия А 17-й тур Крузейро1 : 0Васко да Гама
14.10.2018 Бразилия - Серия А 29-й тур Васко да Гама2 : 0Крузейро
07.06.2018 Бразилия - Серия А 10-й тур Крузейро1 : 1Васко да Гама
03.05.2018 Кубок Либертадорес - 2018 Группа E. 6-й тур Васко да Гама0 : 4Крузейро
05.04.2018 Кубок Либертадорес - 2018 Группа E. 3-й тур Крузейро0 : 0Васко да Гама
26.11.2017 Бразилия - Серия А 37-й тур Крузейро0 : 1Васко да Гама
27.09.2024 Южноамериканский кубок — 2024 1/4 финала. 2-й матч Крузейро1 : 1
23.09.2024 Бразилия - Серия А 27-й тур 0 : 0Крузейро
20.09.2024 Южноамериканский кубок — 2024 1/4 финала. 1-й матч 0 : 2Крузейро
16.09.2024 Бразилия - Серия А 26-й тур Крузейро0 : 1
01.09.2024 Бразилия - Серия А 25-й тур Крузейро3 : 1
22.09.2024 Бразилия - Серия А 27-й тур Васко да Гама0 : 1
16.09.2024 Бразилия - Серия А 26-й тур 1 : 1Васко да Гама
02.09.2024 Бразилия - Серия А 25-й тур 0 : 1Васко да Гама
27.08.2024 Бразилия - Серия А 24-й тур Васко да Гама2 : 1
18.08.2024 Бразилия - Серия А 23-й тур 2 : 2Васко да Гама
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Ботафого2857
2 Палмейрас2856
3 Форталеза2752
4 Фламенго2645
5 Сан-Паулу2744
6 Баия2742
7 Крузейро2742
8 Интернасьонал2642
9 Атлетико Минейро2636
10 Васко да Гама2635
11 Ред Булл Брагантино2833
12 Жувентуде2833
13 Гремио2732
14 Крисиума2732
15 Атлетико Паранаэнсе2531
16 Витория2728
17
Зона вылета
Коринтианс2728
18
Зона вылета
Флуминенсе2627
19
Зона вылета
Куяба2623
20
Зона вылета
Атлетико Гояниенсе2718

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