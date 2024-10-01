Витебск - Минск 04 Октября прямая трансляция
04 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Минск, которое состоится 04 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витебск
Витебск
Минск
Минск
История личных встреч
|18.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 2
|13.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|03.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|3 : 1
|08.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 3
|22.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 2
|21.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|21.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|29.03.2019
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 0
|15.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 3
|28.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 3
|20.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|23.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 2
|24.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|20.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 2
|16.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|23
|50
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|20
|47
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|22
|44
|4
|Динамо-Брест
|23
|41
|5
|Витебск
|23
|35
|6
|Гомель
|23
|34
|7
|Арсенал
|23
|33
|8
|Слуцк
|23
|32
|9
|Славия-Мозырь
|23
|29
|10
|БАТЭ
|23
|28
|11
|Ислочь
|23
|28
|12
|Сморгонь
|22
|20
|13
|Минск
|23
|20
|14
|Нафтан
|22
|18
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|23
|13
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|23
|1