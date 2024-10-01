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Витебск - Минск 04 Октября прямая трансляция

04 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Витебск
Минск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Минск, которое состоится 04 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Минск
Минск
История личных встреч
18.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Минск1 : 2Витебск
13.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Минск2 : 0Витебск
03.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Витебск1 : 1Минск
19.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Витебск3 : 1Минск
08.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Минск3 : 3Витебск
22.11.2020 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Минск2 : 2Витебск
21.06.2020 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Витебск1 : 0Минск
21.07.2019 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Витебск1 : 1Минск
29.03.2019 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Минск0 : 0Витебск
15.09.2018 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Минск1 : 3Витебск
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 0 : 3Витебск
20.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Витебск1 : 0
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 0Витебск
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Витебск0 : 1
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 0Витебск
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Минск2 : 2
24.09.2024 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 2 : 0Минск
20.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 2 : 2Минск
16.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Минск3 : 1
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 2Минск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2350
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2047
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2244
4 Динамо-Брест2341
5 Витебск2335
6 Гомель2334
7 Арсенал2333
8 Слуцк2332
9 Славия-Мозырь2329
10 БАТЭ2328
11 Ислочь2328
12 Сморгонь2220
13 Минск2320
14 Нафтан2218
15
Зона вылета
Днепр М2313
16
Зона вылета
Шахтёр С231

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