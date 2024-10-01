Мальта - Молдавия 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
13 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 2. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Молдавия, которое состоится 13 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 2. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальта
Молдавия
Главные тренеры
|Сергей Викторович Клещенко
История личных встреч
|07.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 1-й тур
|2 : 0
|24.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|0 : 0
|17.10.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа C. 12-й тур
|2 : 3
|24.03.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|10.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 2-й тур
|0 : 1
|07.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 1-й тур
|2 : 0
|11.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|7 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|10.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 3-й тур
|2 : 0
|10.09.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|07.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 1-й тур
|2 : 0
|11.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 2
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Хорватия
|3
|6
| 3
Стыковая зона
|Польша
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Шотландия
|3
|0
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Франция
|3
|6
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Израиль
|3
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Германия
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|4
|6
| 3
Стыковая зона
|Венгрия
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|3
|1
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Дания
|3
|6
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|3
|0
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Грузия
|3
|6
|2
|Чехия
|3
|6
|3
|Албания
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Украина
|3
|3
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Греция
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Финляндия
|3
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Норвегия
|3
|7
|2
|Австрия
|3
|4
|3
|Словения
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Казахстан
|3
|1
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Турция
|3
|7
|2
|Уэльс
|3
|5
|3
|Исландия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Черногория
|3
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|3
|7
|2
|Словакия
|3
|7
|3
|Эстония
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|3
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Румыния
|3
|9
|2
|Косово
|3
|6
|3
|Кипр
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Литва
|3
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Беларусь
|3
|5
|2
|Болгария
|3
|5
|3
|Северная Ирландия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Люксембург
|3
|1
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Македония
|3
|7
|2
|Армения
|4
|5
|3
|Латвия
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Фарерские острова
|4
|3
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гибралтар
|2
|4
|2
|Сан-Марино
|2
|3
|3
|Лихтенштейн
|2
|1
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|2
|6
|2
|Мальта
|2
|3
|3
|Андорра
|2
|0