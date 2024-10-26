ЦСКА - Факел 26 Октября прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
26 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Факел, которое состоится 26 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Марко Николич
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
|12.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|7 : 2
|12.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 1
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|05.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 1 4 : 2
|09.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|0 : 2
|02.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|30.06.2015
|Товарищеские матчи (клубы) - 2015
|Июнь 2015
|0 : 1
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 2
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 0
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 6
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: ЦСКА — «Факел». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|12
|30
|2
|Зенит
|12
|29
|3
|Локомотив М
|12
|27
|4
|ЦСКА
|12
|23
|5
|Динамо М
|12
|23
|6
|Спартак М
|12
|19
|7
|Рубин
|12
|15
|8
|Ростов
|12
|13
|9
|Крылья Советов
|12
|12
|10
|Акрон
|12
|12
|11
|Пари Нижний Новгород
|12
|12
|12
|Динамо Мх
|12
|11
| 13
Стыковая зона
|Химки
|12
|11
| 14
Стыковая зона
|Факел
|12
|10
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|12
|8
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|12
|6