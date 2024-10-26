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ЦСКА - Факел 26 Октября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
26 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
ЦСКА
Факел

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Факел, которое состоится 26 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
СербияМарко Николич
РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
12.07.2024Россия — МФЛГруппа БЦСКА7 : 2Факел
12.04.2024Россия — МФЛГруппа БФакел0 : 1ЦСКА
07.04.2024МИР Российская Премьер-лига23-й турЦСКА4 : 1Факел
05.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024ЦСКА1 : 0Факел
11.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й турФакел1 : 1ЦСКА
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AФакел1 : 1 4 : 2ЦСКА
09.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AЦСКА0 : 2Факел
02.04.2023МИР Российская Премьер-лига21-й турФакел0 : 2ЦСКА
06.08.2022МИР Российская Премьер-лига4-й турЦСКА4 : 1Факел
30.06.2015Товарищеские матчи (клубы) - 2015Июнь 2015ЦСКА0 : 1Факел
25.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовЦСКА0 : 0
22.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 6-й турЦСКА1 : 0
19.10.2024МИР Российская Премьер-лига12-й тур0 : 1ЦСКА
18.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов1 : 2ЦСКА
06.10.2024МИР Российская Премьер-лига11-й тур1 : 2ЦСКА
25.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяФакел3 : 0
22.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 6-й турФакел0 : 1
18.10.2024МИР Российская Премьер-лига12-й тур2 : 3Факел
18.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться0 : 6Факел
06.10.2024МИР Российская Премьер-лига11-й турФакел1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: ЦСКА — «Факел». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1230
2 Зенит1229
3 Локомотив М1227
4 ЦСКА1223
5 Динамо М1223
6 Спартак М1219
7 Рубин1215
8 Ростов1213
9 Крылья Советов1212
10 Акрон1212
11 Пари Нижний Новгород1212
12 Динамо Мх1211
13
Стыковая зона
Химки1211
14
Стыковая зона
Факел1210
15
Зона вылета
Оренбург128
16
Зона вылета
Ахмат126

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