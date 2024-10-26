Наполи - Лечче 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
26 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Лечче, которое состоится 26 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Лечче
Лечче
|25
|вр
|Элия Каприле
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|6
|пз
|Билли Гилмор
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|2
|зщ
|Анди Пельмар
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|9
|нп
|Никола Крстович
|22
|нп
|Ламек Банда
|7
|нп
|Тете
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Лука Готти
История личных встреч
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4
|07.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|1 : 2
|31.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|1 : 1
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 3
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 4
|25.04.2012
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|03.12.2011
|Италия - Серия А
|14-й тур
|4 : 2
|08.05.2011
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|19.12.2010
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|26.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|5 : 0
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 6
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|27.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 0
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|0 : 2
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|8
|19
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|17
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Милан
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|8
|13
|7
|Фиорентина
|8
|13
|8
|Лацио
|8
|13
|9
|Торино
|8
|11
|10
|Эмполи
|8
|10
|11
|Рома
|8
|10
|12
|Комо
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Верона
|8
|9
|16
|Монца
|8
|7
|17
|Парма
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Лечче
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|4