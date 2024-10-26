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Наполи - Лечче 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
26 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
Наполи
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Лечче, которое состоится 26 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Лечче
Лечче
25 Италия вр Элия Каприле
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
6 Шотландия пз Билли Гилмор
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
21 Италия нп Маттео Политано
11 Бельгия нп Ромелу Лукаку
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
30 Италия вр Владимиро Фальконе
2 Франция зщ Анди Пельмар
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
13 Дания зщ Патрик Доргу
20 Албания пз Юльбер Рамадани
75 Франция пз Бальтазар Пьерре
29 Мали пз Лассана Кулибали
9 Черногория нп Никола Крстович
22 Замбия нп Ламек Банда
7 Испания нп Тете
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Лука Готти
История личных встреч
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Наполи0 : 0Лечче
30.09.2023 Италия - Серия А 7-й тур Лечче0 : 4Наполи
07.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Лечче1 : 2Наполи
31.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 4-й тур Наполи1 : 1Лечче
09.02.2020 Италия - Серия А 23-й тур Наполи2 : 3Лечче
22.09.2019 Италия - Серия А 4-й тур Лечче1 : 4Наполи
25.04.2012 Италия - Серия А 33-й тур Лечче0 : 2Наполи
03.12.2011 Италия - Серия А 14-й тур Наполи4 : 2Лечче
08.05.2011 Италия - Серия А 36-й тур Лечче2 : 1Наполи
19.12.2010 Италия - Серия А 17-й тур Наполи1 : 0Лечче
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 0 : 1Наполи
04.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Наполи3 : 1
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Наполи2 : 0
26.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Наполи5 : 0
21.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 0 : 0Наполи
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Лечче0 : 6
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 1 : 0Лечче
27.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур 3 : 0Лечче
24.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Лечче0 : 2
21.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Лечче2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи819
2
Лига чемпионов
Интер М817
3
Лига чемпионов
Ювентус816
4
Лига чемпионов
Удинезе916
5
Лига Европы
Милан814
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта813
7 Фиорентина813
8 Лацио813
9 Торино811
10 Эмполи810
11 Рома810
12 Комо89
13 Болонья89
14 Кальяри99
15 Верона89
16 Монца87
17 Парма87
18
Зона вылета
Дженоа86
19
Зона вылета
Лечче85
20
Зона вылета
Венеция84

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