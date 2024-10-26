Вердер - Байер 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
26 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Байер, которое состоится 26 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|22
|зщ
|Хулиан Малатини
|32
|зщ
|Марко Фридль
|5
|зщ
|Амос Пипер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|19
|зщ
|Деррик Кён
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|7
|нп
|Марвин Дукш
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|10
|пз
|Флориан Вирц
|11
|нп
|Мартен Терье
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|5 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|12.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|18.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 4
|26.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|17.03.2019
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|28.10.2018
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 6
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 4
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|3 : 4
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 5
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|17
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Унион
|7
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|7
|13
|7
|Боруссия Д
|7
|13
|8
|Вердер
|7
|11
|9
|Хайденхайм
|7
|9
|10
|Штутгарт
|7
|9
|11
|Боруссия М
|7
|9
|12
|Майнц
|7
|8
|13
|Вольфсбург
|7
|7
|14
|Хоффенхайм
|7
|7
|15
|Аугсбург
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|7
|1