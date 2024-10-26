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Вердер - Байер 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
26 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Вердер
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Байер, которое состоится 26 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Байер
Леверкузен
1ГерманияврМихаэль Цеттерер
22АргентиназщХулиан Малатини
32АвстриязщМарко Фридль
5ГерманиязщАмос Пипер
27ГерманиязщФеликс Агу
19ГерманиязщДеррик Кён
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
10ГерманияпзЛеонардо Биттенкорт
14БельгияпзСенне Линен
20АвстрияпзРомано Шмид
7ГерманиянпМарвин Дукш
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
8ГерманияпзРоберт Андрих
10ГерманияпзФлориан Вирц
11ФранциянпМартен Терье
22НигериянпВиктор Бонифасе
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
14.04.2024Германия - Бундеслига29-й турБайер5 : 0Вердер
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турВердер0 : 3Байер
12.03.2023Германия - Бундеслига24-й турВердер2 : 3Байер
17.09.2022Германия - Бундеслига7-й турБайер1 : 1Вердер
08.05.2021Германия - Бундеслига32-й турВердер0 : 0Байер
09.01.2021Германия - Бундеслига15-й турБайер1 : 1Вердер
18.05.2020Германия - Бундеслига26-й турВердер1 : 4Байер
26.10.2019Германия - Бундеслига9-й турБайер2 : 2Вердер
17.03.2019Германия - Бундеслига26-й турБайер1 : 3Вердер
28.10.2018Германия - Бундеслига9-й турВердер2 : 6Байер
20.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур2 : 4Вердер
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турВердер0 : 1
29.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур3 : 4Вердер
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й турВердер0 : 5
15.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур1 : 2Вердер
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур1 : 1Байер
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й турБайер2 : 1
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й турБайер2 : 2
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБайер1 : 0
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур1 : 1Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария717
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг717
3
Лига чемпионов
Фрайбург715
4
Лига чемпионов
Байер714
5
Лига Европы
Унион714
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф713
7 Боруссия Д713
8 Вердер711
9 Хайденхайм79
10 Штутгарт79
11 Боруссия М79
12 Майнц78
13 Вольфсбург77
14 Хоффенхайм77
15 Аугсбург77
16
Стыковая зона
Санкт-Паули74
17
Зона вылета
Хольштайн72
18
Зона вылета
Бохум71

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